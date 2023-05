Rientrate dalla missione in Emilia Romagna le squadre AIB di Roccabruna, Macra, Priero e Garessio

Nella serata di ieri è rientrato il contingente dell'AIB della colonna mobile Piemonte sud partito sabato 20 per raggiungere la vicina Emilia Romagna, in particolare Russi, in provincia di Ravenna. Erano in quattordici, delle squadre di Roccabruna e Macra, di Priero e Garessio, assieme alle squadre delle province di Asti e Alessandria.

Nei prossimi giorni partirà un altro contingente, che dovrà affrontare anche i rischi sanitari connessi al dramma che si sta vivendo in quelle terre, dove l'acqua ristagna prmai da molti giorni e dove anche la rete fognaria ha sibito gravi conseguenze.

Il team guidato da Michele Fortunato, vice ispettore provinciale del corppo AIB della Granda, evidenzia come "insieme a tanta stanchezza fisica e psicologica portiamo con noi un grande bagaglio di emozioni. Sono molto fiero di quanto ha fatto il mio team nelle zone colpite e contento di aver potuto aiutare una popolazione in difficoltà, che ci ha ricambiato con grande riconoscimento e affetto".