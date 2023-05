Calcio giovanile: Young CUP, oltre 500 ragazzi alla seconda edizione del torneo (FOTO)

Il torneo giovanile Young CUP disputato nelle frazioni di Cuneo San Benigno, Roata Rossi e Passatore ha visto la partecipazione di ben 43 squadre e oltre 500 ragazzi.

Alessandro Casalegno, responsabile portieri scuola calcio Cuneo Oltrestura: “Le previsioni meteo sembravano proibitive ma alla fine siamo stati fortunati. Il sole è stato un nostro prezioso alleato per la maggior parte delle due giornate! Vorrei complimentarmi con tutto i nostri allenatori, aiuto allenatori, dirigenti per aver lavorato in armonia e serenità all’organizzazione di questo importante evento sportivo. Un particolare ringraziamento va alle numerosissime famiglie che hanno accompagnato i loro figli, per loro un impegno importante perché seguire i loro figli non è cosa semplice e scontata. A questi aggiungerei i ringraziamenti a tutte le squadre presenti, ai loro allenatori e ai loro staff. Appuntamento confermato per la prossima edizione 2024!”.

Classifica 2010

1° SAN BENIGNO

2° BUSCA

3° BISALTA

4° CARAGLIO

5° RORETESE

6° AZZURRA

Miglior Portiere: PANERO FABIO (Cuneo Oltrestura)

Miglior Giocatore: CAMARA SUALEH (Busca)

Classifica 2011

1° BUSCA

2° VALLE VARAITA

3° BISALTA

4° RORETESE

5° SAN BENIGNO

6° MURAZZO

7° VALLE PO

Miglior Portiere: DI DOMENICO TOMMASO (Roretese)

Miglior Giocatore: BIGLIONI NICOLA (Busca)

Classifica 2012

1° CUNEO OLTRESTURA

2° PEDONA BLU

3° PEDONA BIANCO

4° SAVIGLIANESE

5° LUSERNA

6° BUSCA

7° SAN ROCCO DI BERNEZZO

Miglior Portiere: CHIRCA CHRISTIAN (Pedona Blu)

Miglior Giocatore: RICCI SOFIANE (Cuneo Oltrestura)

Classifica 2013

CLASSIFICA CATEGORIA

1° FOSSANO

2° BOVES ROSSO

3° BISALTA BIANCO

4° VALLE VARAITA

5° BOVES BLU

6° BUSCA

7° BISALTA ROSSO

8° CUNEO OLTRESTURA

Miglior Portiere: OLIVERO SIMONE

Miglior Giocatore: MATTIO LEONARDO (Valle Varaita)

Classifica 2014

1° FOSSANO

2° CUNEO OLTRESTURA

3° PEDONA