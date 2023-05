Il commercialista Marcello Carrara è tra i 100 migliori d'Italia per "competenza"

Marcello Carrara è nuovamente tra i 100 Best in class di Forbes Italia, che lo ha riconosciuto tra migliori 100 commercialisti e consulenti del lavoro a livello nazionale. Il prestigioso riconoscimento conferma quello già ottenuto lo scorso anno.

Euroconference e TeamSystem, col supporto di Forbes Italia, hanno selezionato i “100 Best in Class” ( leggi qui ), graduatoria che l’edizione italiana della nota rivista economica a stelle e strisce ha dedicato per la seconda volta ai migliori commercialisti e consulenti del lavoro del Bel Paese, con l’intenzione di rendere merito a una categoria di "professionisti capaci di innovare, guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio, ma anche per l’economia italiana".

La premiazione, dopo una selezione avvenuta su più di 500 candidati, si è tenuta il 10 maggio scorso nel prestigioso contesto di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Lo Studio Professionale Carrara Stp Srl del dottor Marcello Carrara, tra le quattro macrocategorie nelle quali la classifica è stata ripartita, è stato indicato in quella relativa alla “Competenza”. Le altre erano Crescita, Innovazione Digitale e Valore Economico.



Classe 1962, originario di Garessio ma cresciuto a Narzole, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Cuneo, Carrara è il fondatore di uno studio che oggi vanta sedi nel centro langarolo, nella vicina Fossano e a Milano, mentre la sede legale è a Roma.

Gli studi, insieme, contano più di 30 dipendenti 35 dipendenti. Nell'ambito dell'attività svolta, il settore di specializzazione è quello legato al mondo del vino, del turismo e dell'e-commerce.