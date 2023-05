Sitting Volley serie A, Cuneo vince il doppio derby casalingo con Chieri e vola alla Final Eight (FOTOGALLERY)

Prima stagione biancoblù ed è Final Eight! La Serie A Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Sitting nel suo primo storico campionato, passa da seconda forza il girone iniziale e approda alla Final Eight Nazionale.

I cuneesi seppur sconfitti dalla Capolista Brembate, avevano già portato a casa la prima delle e partite contro Chieri nel concentramento lombardo, quindi con le due vittorie casalinghe di oggi allungano la classifica e si qualificano.

Due match ritmati dalle rispettive tifoserie accorse per il Derby piemontese al Palazzetto dello Sport di Cuneo che dopo tanti anni di pallavolo cuneese, oggi per la prima volta vede anche debuttare il Sitting Volley, lo sport più inclusivo al mondo, dove in campo scendono insieme disabili e normodotati con la stessa passione.

« Una giornata fantastica il palazzetto ci ha supportato e spinto verso questa vittoria. E’ importante avere la Città di Cuneo alle spalle che tifa per noi. Per andare alle Final bastava una vittoria, ma noi siamo persone che non si accontentano e volevamo fare l’en plein. Adesso abbiamo staccato l’accesso per la fase finale e inizia la fase tosta. Troveremo squadre molto più esperte di noi che siamo alla prima stagione, però daremo filo da torcere a tutti. L’obiettivo per il momento è arrivare tra le prime sei, poi si vedrà a Parma.» - capitan Orazio Tallarita.

La Serie A del Cuneo Sitting Volley accede quindi, insieme a Brembate, alla Final Eight in programma a Parma dal 2 al 4 Giugno.

Gara 1 Regular Season: Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Sitting Cuneo – Diasorin Fenera Chieri 3-0 (25-18/25-10/25-23)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Sitting Cuneo: Tallarita (K), Bina, Pasero, Tallone, Dalmasso, Gonella; Barale e Bonavia. N.e. Pani, Colombari, Bastonero, Veglia, Gallone e Zanaldi.

Gara 2 Regular Season: Diasorin Fenera Chieri - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Sitting Cuneo 0-3 (14-25/21-25/19-25)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Sitting Cuneo: Tallarita (K), Bina, Pasero, Tallone, Dalmasso, Gonella; Barale, Bastonero, Pani, Gallone e Bonavia.