Volley B1/F: due conferme e tre sorprese in gara-1 delle finali Play-off; Colpi esterni per le due piemontesi

Spettacolo e pioggia di sorprese in gara-1 delle finalissime play-off di volley femminile di serie B1. Tra ieri e oggi le dieci formazioni ancora in corsa si sono sfidate nei duelli che valgono le 5 promozioni in A2 e come detto non sono mancati i colpi di scena.

Tre delle cinque formazioni che hanno vinto i gironi di regular season si sono fatte sorprendere in casa e ora rischiano seriamente di dover dire addio al sogno promozione. Partiamo dalle toscane del Fgl Zuma Castelfranco di Sotto, vincitrici del girone A, che sono state superate in casa per 1-3 dalla Nardi Volta Mantovana dell’ex pumina Laura Pasquino.

Colpo esterno anche del Parella Torino di Aurora Camperi e dell’allenatore Mauro Barisciani (ex tecnico della formazione maschile del Vbc Mondovì), che si è imposto al tie-break in casa del Cbl Costa Volpino Bergamo di Martina Bordignon e Salì Coulibaly.

L’impresa di giornata, però, è stata messa a segno dalla Savis Volpiano, squadra che ha chiuso la regular season al terzo posto e che si è presa il lusso di andare ad espugnare per 2-3 il campo dell’Altafratte. Pronostici rispettati, invece, nel derby tutto emiliano tra Vtb Bologna e Csi Imola, con le padrone di casa brave a regolare le avversarie con un netto 3-0. Vittoria casalinga anche per le salentine della Narconon Melendugno ai danni della Tenaglia Altino.

La formazione di Bruno Napolitano e di Valeria Caracuta, davanti a più di 1000 spettatori, si è aggiudicata il primo round per 3-0 al termine di una gara combattuta solo nei primi due set. Le dieci squadre torneranno in campo mercoledì 31 maggio per gara-2. Per le formazioni che si sono aggiudicate gara-1 c’è subito un “match-point” a disposizione, visto che in caso di secondo successo arriverebbe la promozione in A2.

Per chi invece ha subito la sconfitta in gara-1 l’obiettivo è di pareggiare i conti e portare la contesa al terzo e definitivo round della finale play-off. Di seguito il tabellone dei risultati di gara-1:

I risultati di gara-1 delle finali Play-off