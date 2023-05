Consiglio di insediamento per Daniele Aimone, sindaco di San Michele Mondovì

Primo consiglio comunale per l'amministrazione di Daniele Aimone, sindaco di San Michele Mondovì.

"Vorrei ringraziare - ha detto il primo cittadino in sede di consglio - chi ha dato fiducia alla nostra squadra, non è stato facile subentrare ad un'amministrazione, alla prima presentazione elettorale, dopo tanti anni di attività, forse non era mai successo, abbiamo incentivato la popolazione ad andare a votare e i dati confermano una partecipazione in linea con altri comuni ed in linea con le precedenti elezioni comunali se non di poco inferiori. Ringrazio mia moglie per la pazienza che ha avuto e che avrà, ringrazio tutta la mia famiglia per il sostegno ricevuto. Abbiamo svolto una campagna elettorale non facile, un po' come tutte le campagne elettorali in cui si crede nel paese, sono state rivolte a noi dicerie di vario genere probabilmente da perditempo, ovviamente tutte fasulle. Ad ogni modo vogliamo essere l'amministrazione di tutti, dove il municipio non sia solo più visto, come talvolta succede, come un palazzo di potere (permettetemi il termine) ma la casa di tutti i sanmichelesi, dove non solo si amministra la cosa pubblica, ma dove ognuno è libero di venire ad interloquire con l'amministrazione, noi saremo sempre a vostra disposizione. Probabilmente nel corso del tempo faremo degli errori, vi chiediamo di aiutarci a migliorare, l'infallibilità e l'onniscienza non sono purtroppo tra le nostre qualità, come diceva Edison : colui che non sbaglia mai perde un sacco di buone occasioni per imparare qualcosa. Stiamo procedendo pian piano a prendere contatti con tutte le associazioni e gli enti, chiedendo loro la continuazione della buona opera di volontariato, indispensabile al paese ed offrendo tutto il nostro supporto possibile; Stiamo incontrando le varie realtà commerciali ed artigianali del paese nonché la scuola, portando la nostra vicinanza e collaborazione; perché un paese senza commercio e senza servizi è un paese morto. Ci aspettano anni e periodi non facili sotto molti punti di vista, siamo un comune non grande ma con tante realtà di diversa natura che ci portano ad essere un paese con problematiche da media grande cittadina, ma tutti insieme ed aiutati dalla popolazione vedremo di affrontare al meglio ogni problematica che potrà contrapporsi al nostro percorso di miglioramento del paese. Sono convinto ed auspichiamo che la minoranza con Michelotti ci aiuterà con una proficua collaborazione, perché in gioco non vi è nient'altro che il nostro paese, dove viviamo o lavoriamo, per rispetto dei nostri antenati che ci hanno preceduti per rispetto delle generazioni future, tutto ciò è il nostro, inteso in senso lato, bene ed interesse principale. Grazie. Viva San Michele".

A seguire Domenico Michelotti, capogruppo di minoranza, ha rivolto i suoi auguri all'amministrazione, rimarcando una nota amara su alcuni post pubblicati a poche ore dalle elezioni.

“Mi fanno piacere queste tue parole, ti auguro un buon lavoro di vero cuore.” - ha detto Michelotti - “Fare il sindaco è un pezzo di vita, ci saranno momenti di difficoltà, ma anche tante soddisfazioni. A tutti dispiace perdere, è ovvio, ma anche io voglio pensare ai miei elettori, che ringrazio, oggi sono contento che oggi questa storia la porti avanti tu. Il paese ha avuto momenti non felici, anche a causa della pandemia. Ringrazio il segretario e gli uffici per tutto il lavoro e il supporto svolto in questi anni di amministrazione. Sono a disposizione per quello che potrò fare, i conti del comune sono a posto e questo lo dico tranquillo. Un plauso a tutti voi, l’unica cosa che devo rimarcare, che ha fatto male non solo a me, ma a tutti quanti: un post che diceva ’15 maggio festa della Liberazione’, di Liberazione ce n’è una sola, ed è il 25 aprile, e questo merita rispetto, sempre. Avete vinto e vi faccio un applauso”.

Il neo vice sindaco Andrea Avagnina ha replicato: "Allungo la mano per una opposizione costruttiva, non condividiamo il post che è circolato".

LA GIUNTA

Andrea Avagnina vice sindaco e assessore (commercio, rapporti comuni e con i cittadini);

Sabrina Capanna, assessore esterno (bilancio, bandi e progetti)

Giuseppe Sclavo consigliere (sport, promozione territorio)

Marina Perirano consigliere (frazioni, politiche sociali, turismo);

Germano Briatore consigliere (casa di riposo, viabilità);

Ugo Volume consigliere (agricoltura, manifestazioni, associazioni):

Daniele Sciandra consigliere(rifiuti, politiche giovanili, innovazioni tecnologiche.

Il sindaco terrà per sé: lavori pubblici, personale, attività produttive e commerciali e protezione civile.