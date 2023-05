Disservizio della rete mobile a Piasco, gli abitanti esasperati dalle persistenti interruzioni

Piasco è attualmente alle prese con un grave disservizio della rete mobile che ha colpito il paese all'imbocco della valle Varaita da venerdì sera.

Molti residenti si stanno lamentando della scarsa funzionalità delle reti telefoniche, nonché delle difficoltà nella fruizione dei servizi internet, in particolare per quanto riguarda Vodafone e Postemobile, che sembrano "non avere campo" in alcune zone del paese da tre giorni.

Secondo il vicesindaco Paolo Moro: “Il problema è emerso dopo un violento temporale che si è abbattuto sulla zona venerdì scorso. Si presume che i ripetitori di alcuni operatori mobili siano stati danneggiati a causa delle intemperie.

Le zone maggiormente colpite – precisa Moro - si trovano nella parte del paese in direzione Costigliole, dove è presente un ripetitore. Al contrario, non sembrano esserci problemi di ricezione della rete mobile nella zona verso Venasca".

Il Comune è già al lavoro per risolvere al più presto il disservizio e ripristinare la piena funzionalità delle reti mobili.

Il vicesindaco Moro ha assicurato che: "Il problema è stato portato all'attenzione delle autorità competenti e che sono in corso azioni per garantire una rapida riparazione delle infrastrutture danneggiate".