Esperienze e prospettive sulla sanità pubblica territoriale: se ne parlerà in un incontro a Verzuolo

Martedì 30 maggio, alle 20.45, appuntamento dedicato alla sanità di territorio patrocinato dal Comune di Verzuolo e dall'Unione Montana Valle Varaita.

A Palazzo Drago presso la Sala Arroyito si terrà un momento di confronto per riflettere sulla sanità pubblica. Titolo dell'incontro: "La sanità pubblica sui territori: esperienze e prospettive a confronto" organizzato dall'Associazione Verzuolo Bene Comune insieme all'Officina delle Idee di Saluzzo, vedrà tra i relatori il dr. Ugo Sturlese, già primario all'Ospedale Santa Croce di Cuneo, del dr. Corrado Lauro, specialista in chirurgia generale, senologia, tiroide e paratiroide presso l'IRCCS di Candiolo e il dr. Matteo Dematteis, coordinatore dei medici di base del Comune di Verzuolo.

Interverranno altresì Filippo Calarco, capoarea della Cooperativa Punto Service per la Casa di Riposo di Verzuolo e il dr. Roberto Dadone, farmacista in Valle Varaita.

L'incontro, rivolto a tutta la popolazione, si pone in un contesto di apertura ed informazione verso i cittadini per meglio comprendere le difficoltà e le nuove sfide che, soprattutto dopo la recente pandemia, il Servizio Sanitario Nazionale si trova ad affrontare, con un focus particolare su Verzuolo e Valli.

"Un tema sentito che siamo certi possa essere d'interesse per i nostri concittadini, anche perchè oltre che di casa di riposo si parlerà di casa della salute" dichiara Piero Abello, presidente dell'Associazione Verzuolo Bene Comune.