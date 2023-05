Michelangelo Pellegrino entra nel Consiglio di amministrazione della Fondazione CRC

Michelangelo Pellegrino è statonominato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC: il Consiglio Generale dell’ente, riunitosi questo pomeriggio, lo ha indicato all’unanimità, in sostituzione di Paolo Merlo, che ha recentemente rassegnato le dimissioni per poter entrare nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Cuneo, con il ruolo di vice Presidente.

“Sono particolarmente lieto di ritrovare in Consiglio di Amministrazione Michelangelo Pellegrino. Il voto unanime del Consiglio Generale sottolinea la volontà di dare continuità al lavoro portato avanti in questi anni grazie all’esperienza maturata sia in CdA, sia come Consigliere Generale” dichiara Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.



“Un ringraziamento particolare va a Paolo Merlo che, dopo aver contributo in prima persona all’evoluzione e alla crescita della nostra Istituzione in questi anni, ha scelto un nuovo percorso di grande valore per la nostra comunità provinciale: avremo sicuramente occasione di continuare a collaborare su nuovi fronti”.

Michelangelo Pellegrino rimarrà in carica come Consigliere di Amministrazione fino alla conclusione del mandato 2020-23. Nelle prossime settimane si procederà all’iter previsto per la nuova designazione in Consiglio Generale, che spetta alla Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo.