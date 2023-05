Mondovì, dopo gli smottamenti causati dal maltempo chiude una parte di via Cottolengo

Tra i quaranta e i sessanta litri di acqua per metro quadrato di terreno sono caduti in poche ore la scorsa notte a Mondovì, causando frane e smottamenti in diverse zone della città.

In seguito alla “bomba d’acqua” il comune ha dovuto adottare la chiusura in emergenza diparte di via Cottolengo, la cui circolazione era già stata interrotta a fasi alterne nelle scorse settimane alla luce del soprastante cantiere di RENDIS, il progetto volto a mettere in sicurezza il versante nordoccidentale della collina di Piazza.