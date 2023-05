Piazza Europa 'un buco'... nell'acqua. SiAmo Cuneo: "Si impari ad ascoltare da subito i cittadini"

Il parcheggio di piazza Europa è stato un flop! Una spiacevole sorpresa per pochi ma una forte e chiara conferma di quanto i fatti e la voce di numerosi cittadini cuneesi avevano preannunciato da subito. Alla prova del nove, quando anche il mercato ha detto no allo scempio, la sindaca e il PD si tirano indietro e chiedono un confronto sereno e una riflessione pacata con la maggioranza. Facile non crederci il giorno dopo la sconfitta, quando bastava anteporre la visione all'opportunità, quando bisognava avere il coraggio di opporsi a quanto l'amministrazione precedente aveva approvato per interessi che esulavano dal bene della città.

La ricollocazione delle risorse non sarà semplice dopo dieci anni e 500.000 euro spesi inutilmente per ricerche e progetti. E adesso ci troviamo punto e a capo, con meno soldi, a dover cercare un progetto alternativo che comporterà altre spese e che in base a quanto dichiarato dalla maggioranza, forse poi ritrattato, non consentirà più di utilizzare i 3.3 milioni del bando periferie. Tutto questo crediamo nulla abbia a che fare con una buona amministrazione che una città seria si merita.



Per l'ennesima volta noi di Siamo Cuneo ribadiamo la nostra contrarietà e chiediamo che d'ora in poi prima di prendere qualsiasi decisione si ascolti la voce dei cittadini, i migliori amministratori della città, perché seguono il cuore e il buon senso e non gli interessi di partito