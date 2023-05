Come creare un kit promozionale che si faccia ricordare

L’idea di diffondere il proprio brand e farlo conoscere a più potenziali clienti possibili affascina da sempre gli imprenditori di ogni settore.

Che la vostra azienda si rivolga al mercato B2B o B2C, avrete sicuramente la necessità di riuscire a raggiungere i vostri potenziali clienti e riuscire a rimanere nella loro mente con la speranza che un giorno possano acquistare i vostri prodotti o servizi. Per questo motivo potrebbe essere molto utile la creazione di un kit promozionale da distribuire durante un evento, una fiera o magari all’interno del vostro punto vendita.

Nelle prossime righe del nostro articolo affronteremo la questione, vedendo insieme tutte le fasi che dovrete seguire per riuscire a creare un kit promozionale per la vostra azienda che possa essere ricordato e al contempo riesca a promuovere il vostro brand, generando magari nuove vendite.

Dove verrà distribuito il kit promozionale

Prima di precipitarvi a creare i materiali necessari, che vedremo nel prossimo paragrafo, dovremo comprendere insieme il contesto nel quale verrà distribuito il kit promozionale e il target di riferimento.

Un esempio potrebbe essere la partecipazione ad una fiera di settore: potreste distribuire il kit agli avventori del vostro stand, con l’aggiunta di alcuni gadget, per ottenere in cambio il loro contatto e infoltire così la vostra lista di lead per l’email marketing. Se non sapete di che cosa si tratta, vi suggeriamo anche di leggere questo interessante articolo che vi spiegherà come implementare una strategia di email marketing di success.

Oppure potreste sfruttare il kit all’interno del vostro punto vendita, magari per incentivare i vostri clienti a ritornare o a portare un amico, magari regalando loro due set promozionali. Questo è un metodo che può dare il via ad un passaparola controllato, detto anche referral, di cui potrete approfondire tecniche e benefici in questo articolo.

Questi sono solamente alcuni esempi: dovreste interrogarvi principalmente sul risultato che vorreste ottenere dalla distribuzione del vostro kit promozionale e sul target che riceverà il regalo.

Cosa deve contenere il kit che distribuirete

Una volta compreso il contesto, è importante capire che cosa dovrebbe contenere il kit promozionale che regalerete ai vostri lead.

Fondamentale è la presenza di una presentazione della vostra azienda e dei prodotti e servizi che vendete. Può essere in forma cartacea (meglio se su carta di pregevole finitura) oppure un video contenuto in una chiavetta usb brandizzata.

Se desiderate generare vendite dovreste anche inserire un’offerta di benvenuto per i nuovi clienti, in modo da riuscire a tracciare l’efficacia del vostro kit promozionale.

Infine cercate di non dimenticare di inserire dei gadget con il vostro brand e il vostro payoff. Questi gadget avranno un’enorme importanza, specialmente se utili e utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Penne, accendini, borse per il lavoro, shopper, t shirt e non solo: uno o più gadget all’interno del kit promozionale faranno in modo che la persona che lo riceve non lo veda come un’attività di marketing, ma come un pensiero gentile che lo porterà a scoprire tutto ciò che c’è all’interno.

Inoltre i gadget personalizzati con il vostro logo permetteranno la diffusione del vostro brand in modo quasi automatico, specialmente se vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni.

Un esempio è l’accendino: chiunque abbia il vizio del fumo tende a perderlo con grande frequenza, per cui è un pensiero sempre ben accetto. A tal proposito ci sentiamo anche di suggerirvi di visitare https://www.gadget48.com/prodotti/gadget-per-la-casa/accendini-personalizzabili/, pagina dedicata agli accendini personalizzabili di Gadget48, dove avrete modo di scoprire moltissimi modelli e idee per la personalizzazione, con la possibilità di richiedere un preventivo per la realizzazione del vostro kit intero o dei singoli gadget.

Come creare il materiale per il kit

Una volta completato il progetto di tutto ciò che dovrà contenere il kit potrete procedere con la realizzazione.

Il primo passo è trovare un copywriter per la realizzazione della presentazione dei vostri prodotti e servizi, in modo che possa essere un testo interessante e al contempo tenga incollato il potenziale cliente fino alla fine. Anche nel caso decidiate di realizzare un video avrete bisogno di un buon copywriter per la creazione dello script.

Poi dovrete pensare alla realizzazione grafica con un professionista e alla stampa. Nel caso in cui optiate per il video, soluzione più costosa e al contempo d’impatto, preoccupatevi di realizzare il progetto in alta qualità con un professionista e la strumentazione adeguata.

Infine è il momento di creare i gadget. In questo caso vi suggeriamo di rivolgervi ad uno dei numerosi store online per la personalizzazione dei gadget promozionali, come ad esempio il sito web citato in precedenza. In questo modo potrete confrontare i diversi preventivi ed ordinare ingenti quantitativi di merce con scontistiche dedicate per ordini ingenti.

Riceverete la merce direttamente in azienda e sarete pronti per inscatolare i kit e affrontare l’evento, la fiera di settore o la distribuzione nel vostro punto vendita per migliorare la diffusione e la pubblicizzazione del vostro brand, attirando così nuovi clienti.