La valle Impero in mostra alla Raineri, Giacomo Rinaldi: "Obiettivo la valorizzazione del territorio" (foto e video)

Una giornata all'insegna del gusto e del territorio è quello che si è svolta presso l'Antica Azienda Raineri a Chiusanico per la prima edizione di "Evento Zero", la mostra dei prodotti della valle Impero.

"L'idea è stata quella di mettere insieme gli operatori della vallata per far conoscere il nostro entroterra, portare gente sul territorio in sinergia con il mare perché l'entroterra è lo sbocco naturale del mare", a dirlo è Giacomo Rinaldi della Raineri a commento dell'Evento Zero, la mostra dei prodotti della valle Impero che si è tenuta lo scorso sabato presso l'antica azienda olearia a Chiusanico che ha coinvolto ben 11 aziende.

Volevamo creare qualcosa per aiutare il mare e aiutare l'entroterra. Sul nostro territorio che va dal mare ai monti ci sono molte aziende e altre se aggiungeranno per le prossime edizioni. L'obiettivo è la valorizzazione del territorio", sottolinea Rinaldi.

"Basti pensare -conclude Giacomo Rinaldi - che qui il caffè, l'olio, abbiamo marmellate, sughi anche la pasta, il vivaio, i Fratelli Risso, un mix di prodotti uniti per il territorio. E questo è solo l'inizio".

Appuntamento, dunque, alla prossima edizione.