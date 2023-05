Perché è bene bere acqua vitalizzata ogni giorno

L'acqua è il fondamento della vita stessa, un elemento indispensabile per mantenere il nostro organismo sano e in equilibrio. Tuttavia, mentre l'acqua comune soddisfa le nostre esigenze fisiologiche di base, l'acqua vitalizzata va oltre, offrendo un'opportunità per migliorare ulteriormente lo stato di benessere del corpo. Esploriamo i tanti benefici dell'acqua rivitalizzata e i motivi per cui berla ogni giorno può giovare alla nostra salute e vitalità.

Cos’è l’acqua vitalizzata

L'acqua vitalizzata non è semplice acqua potabile, ma viene sottoposta a processi specifici per migliorarne la sua struttura molecolare e le sue proprietà fisiche. Questo può avvenire attraverso diversi metodi e tecniche, come l'utilizzo di dispositivi speciali, l'esposizione a campi energetici o l'aggiunta di sostanze naturali come coralli, sango e calcio organico.

La rivitalizzazione mira a riportare l’acqua alle sue condizioni più pure e vitali, rendendola più simile a quella che sgorga dalle fonti naturali. Durante questo processo si conferiscono delle proprietà uniche all’acqua, così da generare un impatto significativo sul nostro organismo.

L'obiettivo della rivitalizzazione dell’acqua è quello di fornire al corpo un benessere di qualità superiore, che superi il semplice apporto idrico. Bere acqua rivitalizzata può essere considerato un modo per avvicinarsi alla sua forma più pura e naturale, una fonte di idratazione ottimale per la salute e la vitalità del corpo.

La vitalizzazione può alterare la struttura e la carica elettrica delle molecole d'acqua, favorendo una maggiore idratazione e una migliore assorbimento da parte del corpo. In genere, l'acqua vitalizzata è più ricca di minerali e antiossidanti e, proprio per questo, può offrire un supporto aggiuntivo per il benessere generale.

I benefici dell’acqua vitalizzata

In un regime di alimentazione sana, l'acqua riveste un ruolo fondamentale. Bere acqua pulita, depurata e vitalizzata è cruciale per il benessere del nostro organismo. Tra i principali motivi per cui è preferibile optare per l'acqua depurata ci sono:

eliminazione delle sostanze nocive : l'acqua presente in natura può contenere calcio, nitrati, ormoni, residui farmacologici, pesticidi e metalli pesanti derivanti dagli scarichi industriali. La depurazione rimuove queste sostanze nocive, garantendo un'acqua più pulita e sicura per il consumo umano;

riduzione dell'inquinamento da bottiglie di plastica : bere acqua depurata riduce la necessità di consumare bottiglie di plastica, contribuendo a ridurre l'inquinamento ambientale. Inoltre, le bottiglie di plastica sono generalmente realizzate con polietilene tereftalato (PET), che può rilasciare ftalati e antimonio, sostanze considerate cancerogene per l’organismo.

Dunque, optare per l'acqua depurata riduce l' impatto negativo sull'ambiente e protegge la nostra salute. Vediamo, più in dettaglio, i benefici di cui il nostro corpo può godere bevendo acqua depurata e vitalizzata:

effetto detossinante e diuretico : bere acqua depurata aiuta l'organismo ad eliminare le sostanze tossiche accumulate attraverso le urine. Questo effetto diuretico favorisce la depurazione e la pulizia interna, contribuendo a mantenere un corretto equilibrio idrico nel corpo;

miglioramento della digestione : l'acqua depurata favorisce una corretta digestione, aiutando a scomporre ed assorbire correttamente i nutrienti dai cibi. Si ricorda che una buona idratazione aiuta a prevenire problemi come la stitichezza e promuove una migliore salute intestinale;

rinforzo del sistema immunitario : l'acqua rivitalizzata può contribuire a rafforzare il sistema immunitario, che svolge un ruolo cruciale nella difesa dell'organismo dalle malattie. Idratare adeguatamente il corpo aiuta a mantenere il sistema immunitario efficiente e in grado di combattere adeguatamente le infezioni;

rigenerazione cellulare e miglioramento del pH : bere dell’acqua vitalizzata favorisce la rigenerazione delle cellule e può contribuire al mantenimento di un pH equilibrato nel corpo, essenziale per il corretto funzionamento degli organi e dei sistemi del nostro organismo.

Bere dell’acqua depurata significa, infine, idratarsi con un prodotto privo di sostanze tossiche ed esente da nitriti, nitrati, metalli pesanti e diserbanti. Optare per dell’acqua depurata e vitalizzata garantisce, quindi, un'opzione più salutare per idratare il nostro corpo.