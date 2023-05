Quattro installazioni e opere d'arte in quattro paesi per Creativamente Roero

Ieri, 28 maggio, in una domenica di sole e nuvole, si sono inaugurate ben quattro installazioni e opere d’arte, in quattro diversi paesi del Roero, grazie al progetto 2023 di Creativamente Roero. Il tema dell’anno è 'Biodiversità - L’equilibrio della coesistenza ', con una sezione denominata 'Sconfinamenti' per porre l’attenzione anche su territori limitrofi, caratterizzati dalla medesima volontà di trovare nell’arte contemporanea un linguaggio comune.

Diretta da Patrizia Rossello, progettata da Monica Chiabrando e coordinata da Aldo Buzio, l’organizzazione ha come enti sostenitori la Regione Piemonte, le Fondazioni CRC e CRT, la Banca d’Alba ed è patrocinata dal MIC, dal MASAF, dalla Provincia di Cuneo, dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, dall’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, dall’Associazione Valorizzazione Roero e coinvolge la Fondazione Torino Musei, il Gam, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, numerosissimi sponsor e gran parte dei comuni roerini.

La giornata ha avuto inizio alle 10.00 a Santo Stefano Roero dove Gosia Turzeniecka ha scoperto il suo murales intitolato “L’Apittura” sulla scuola dell’Infanzia e Primaria del piccolo borgo roerino.

Sottolineata dall’artista polacca l’importanza delle api, sentinelle della salute di un territorio in cui l'apicoltura è molto diffusa.

Alle 12.00 davanti al municipio di Castagnito si è omaggiato il mare, che ha lasciato tante tracce sul nostro territorio, con l’opera di Maura Banfo intitolata 'Polvere di Stelle'.

Un calco prezioso custodirà i desideri di una comunità che conserva la tradizione delle sonate con le conchiglie marine, di cui si è avuta una bella esibizione prima del pranzo organizzato dai volontari castagnitesi.

Nel pomeriggio alle 15.00 si è inaugurata a San Martino Alfieri, in un punto particolarmente panoramico del borgo astigiano, l’opera 'Pallium' di Monica Lugas, che racconta le geometrie ondulate di vigne e noccioleti, parti di un paesaggio unico al mondo.

Infine a Govone, nell’affascinante chiesa dello Spirito Santo alle 17.00 è stata presentata l’installazione dal titolo 'La Vita' opera di Johannes Pfeiffer artista tedesco, che racconta i tre livelli della biodiversità con geometrici cerchi in acciaio.

In tutte le tappe presenti numerose autorità, tra cui sindaci, amministratori, il presidente della provincia di Asti Maurizio Rasero, il presidente Atl Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino.

Le opere di Creativamente Roero lasciate in custodia ai paesi in cui trovano dimora, contribuiscono ad abbellire e far riflettere turisti e cittadini, invitano alla memoria e all’attenzione ogni anno su temi differenti.

Sono importanti tasselli di un paesaggio sempre più vissuto e apprezzato da tutti.