Saluzzo, il tour buonista di Massimiliano Loizzi arriva al teatro Magda Olivero

Rinviato per l’emergenza meteo della scorsa settimana, va in scena mercoledì 31 maggio alle 21 al Teatro Magda Olivero, "Il Tour Buonista", comedy show di Massimiliano Loizzi, volto noto de Il Terzo Segreto di Satira.

Lo spettacolo, organizzato da Ratatoj Aps, chiude la stagione teatrale al civico di via Palazzo di città.

Il "Tour Buonista” è il titolo dello spettacolo di stand-up comedy di “propaganda satirica” che ha registrato numerosi sold out in questi giorni al Torino Fringe Festival e che calcherà anche il palcoscenico saluzzese.

Urgente, profondo e attuale, il racconto di Loizzi – scrittore, attore, comico e regista – è fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che lasciano spazio a risate cariche di speranza. È la confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia, quindi una tragedia: la mattina del 26 settembre 2022, dentro una cabina elettorale viene assalito da un’enorme crisi che lo porta addirittura in questura.

Cosa gli è accaduto? Cosa gli è successo in questi ultimi vent’anni per averlo e averci portati fin qui?. Una vicenda personale per raccontare la storia d’Italia in questo ultimo ventennio e prepararsi a quello nuovo. Una storia di generazioni che cambiano in un paese che resta immutato. “Il Tour Buonista” è anche un progetto a sostegno di Emergency, WeWorldOnlus e Sheep Italia, realtà che si occupano di inclusione, accoglienza, parità di genere, antirazzismo, e che vede la collaborazione di Arci e Radio Popolare Network.

È un tour a impatto zero, verranno raccolti fondi per la nave LifeSupport, verranno piantati alberi ad ogni replica e si terranno incontri e laboratori con giovani delle scuole superiori per parlare dei temi del progetto e dello spettacolo.

“Loizzi utilizza con padronanza gli strumenti di un’arte di cui è da anni pressoché unico interprete, raccogliendo il testimone di Paolo Rossi, alla cui scuola tra l’altro si è formato. Un percorso che in questi anni ne ha fatto il principale, e per molti versi unico esponente della satira politica teatrale nel panorama italiano” (Renzo Francabandera – KLP).

Il costo del biglietto è di 15 euro, acquistabile anche con Carta Docente e 18App su Mailticket al link: https://www.mailticket.it/manifestazione/EC36/massimiliano-loizzi