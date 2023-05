Il chiusano Giuseppe Anfossi a "I Fatti Vostri": 90 anni e non sentirli

Bella esperienza televisiva e piacevoli emozioni per Giuseppe Anfossi, chiusano classe 1933, ospite lunedì mattina della celebre trasmissione Rai "I Fatti Vostri".

Anfossi ha avuto modo di raccontare, al conduttore Salvo Sottile ed ai telespettatori di Rai2, le avventure sportive che ne hanno segnato la vita, culminate con l'impresa di Gradec, in Slovenia, dove ha conquistato il titolo di campione del mondo di mountain-bike orientamento.

Novanta anni e non sentirli, in sella a una bici o in un contesto differente come può essere uno studio televisivo.

Giuseppe Anfossi, accompagnato dalla figlia Vera (insegnante al Liceo Musicale di Cuneo) ha ringraziato e salutato, non senza un pizzico di emozione, i suoi famigliari ma anche annunciato di avere già messo "nel mirino" la prossima medaglia.

Tutto questo a pochi giorni dal titolo di campione del mondo Master nella media distanza nella Mtb Orienteering.