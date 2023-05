Corsa in montagna: Italia sesta ad Annecy, in gara anche Alessio Romano e Alice Gastaldi

Poca fortuna per gli azzurrini impegnati nell’International U18 Mountain Running Cup ad Annecy, in Francia, sabato 27 maggio.

L’Italia, sia maschile che femminile, chiude al sesto posto, rispettivamente con 62 e 67 punti.

Miglior piazzamento individuale dei piemontesi in gara è il 18mo posto di Simone Abbatecola (Sport Project VCO), al debutto con la maglia azzurra. Peccato per Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), 39mo per onor di maglia, ma dolorante ad una caviglia.

Al femminile, la sua compagna di club Alice Gastaldi, anche lei all’esordio in azzurro, è 26ma. Nella classifica per nazioni, successo degli Stati Uniti (uomini) e della Spagna (donne).