Evolution Gym protagonista al campionato italiano di Brazilian Jiu Jitsu

Nei giorni scorsi si sono svolti i campionati italiani di BJJ della UIJJ/FIJLKAM presso il Nelson Mandela Forum a Firenze, che quest’anno ha raggiunto numeri davvero record; oltre 2000 atleti in gara nei 3 giorni di combattimenti.

La Evolution Gym partecipa alla competizione con il Predator Team suddiviso tra adulti e bambini.

Storico risultato di Alessandro Altieri che diventa Campione Italiano Cinture nere master 4 pesi medi alla sua prima gara da nera e raggiunge un terzo posto nella categoria open(tutti i pesi insieme).

David Oggero lotta molte bene ed ottiene un bronzo nel No gi cat leggeri Cinture Blu.

Jason Doumbe nel no gi -85kg cinture bianche si aggiudica un terzo posto e un bronzo nel gi -88.3kg

Gli Junior dimostrano una continua crescita.

Giovanni Bono 3° classificato 5 anni bianca nella categoria superiore 25kg

Alessandro Bono Campione italiano cat 7 anni -32kg

Francesco Camperi Campione Italiano cat 9 anni grigia -35 kg

Giacomo Barbero Campione Italiano cat arancio 12 anni - 40kg

Giorgia Barbero Campionessa Italiana cat arancio 12 -45 kg

Mattia Barbero Campione italiano cat arancio 16 anni -52kg

Ginevra Rossi 3^ classificata cat bianca 9 anni -33kg

Andrea Bausone 3° classificato cat grigia 13 anni -56.5 kg

Stefano Dutto 3° classificato cat grigia 15 anno -56 kg

Federico Rossi 3^ classificato cat grigia 13 anni cat 44 kg

Tommaso Baldassini 3° classificato cat grigia 13 anni cat 52 kg

Buona prova anche per Loria Dotta che si cimenta sia nel no gi e gi cat blu super leggeri vincendo nel.primo turno ma fermandosi ai quarti di finale .

Buona lotta per Davide Amato che incontra nel Cinture Blu master un forte lottatore al primo combattimento che si aggiudicherà la classifica.

Trasferta molto impegnativa grandissima soddisfazione per la Scuola monregalese con un livello e un numero sempre maggiore di atleti partecipanti alle gare. Si torna a casa come sempre arricchiti di soddisfazioni, amicizia a volte alcune delusioni e tantissimi spunti su cui lavorare per migliorare ancora.