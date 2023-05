Ginnastica ritmica: ricco medagliere per Team Cuneo alla terza prova regionale AICS

Davanti ad un pubblico davvero numeroso, si è svolta il 20 e 21 maggio scorsi, presso la palestra della ex Media 4 di via Bassignano a Cuneo, la terza prova regionale del Campionato AICS di ginnastica ritmica.

Ad organizzare l'evento, patrocinato dal Comune di Cuneo, la ASD Team Cuneo, che in questa intensa due giorni ha saputo ben accogliere le numerose ginnaste partecipanti alla competizione.

Per quanto riguarda la gara Individuale, per la categoria Promozionale base - Junior, hanno conquistato il bronzo Laratore Denise al nastro, Casale Alloa Anna al cerchio e Cosmi Vittoria alla palla. Per la categoria Promozionale base - Senior, la medaglia d'argento è andata a Garelli Ludovica alle clavette, mentre Tallone Alessia ha conquistato un oro al nastro. Per la categoria Dilettanti - Giovani invece, il secondo posto della classifica è andato a Giraudo Camilla alla palla, mentre a salire sul terzo gradino del podio è stata Marzoug Nour, sempre alla palla.

Per la categoria Dilettanti - Allieve ha conquistato la medaglia d'argento alla palla Rizzuti Rossana, mentre allo stesso attrezzo Gadaleta Martina ha portato a casa un bel bronzo. Infine, per la categoria Dilettanti- Junior, il terzo posto alle clavette è andato a Dell’Anna Ilenia. Medaglia di bronzo anche anche per Revelli Allegra al nastro nella categoria Dilettanti – Senior.

Per quanto riguarda la gara a Squadre, per la categoria Promozionale-Senior (cerchi) ha appeso al collo la medaglia d'oro la squadra composta da Casale Alloa Anna, Cometto Sara, Cosmi Vittoria, Garelli Ludovica, Laratore Denise e Tallone Alessia.

Per la categoria Dilettanti – Giovani (corpo libero), ha conquistato il quarto posto in classifica la squadra formata da Ferrari Linda, Giraudo Camilla e Giraudo Caterina, mentre il quinto posto è andato al team composto da Civallero Melissa, Fasolis Martina, Mattio Alessia, Marzoug Nour e Tumbarinu Linda. Passando alla categoria Dilettanti – Junior (cerchi), la medaglia d'argento è andata alla squadra formata da Belli Veronica, Cardalana Melania, Gadaleta Martina e Rizzuti Rossana.

Ha conquistato il bronzo invece la compagine costituita da Manta Amira, Mattio Marcella e Mazza Chiara. Quarto posto infine per la squadra di Basso Rebecca, Catalano Giulia e Valerio Isabelle.

Per la categoria Dilettanti – Senior (cerchi), è salita sul secondo gradino del podio la squadra di Dalmasso Roberta, Dell’Anna Ilenia, Meta Nicole e Revelli Allegra, mentre per la categoria Dilettanti – Coppia Fascia II (cerchi) hanno portato a casa il bronzo Bernardi Irene e Viglietta Agata.

“Siamo molto contente – commentano le tecniche Team Cuneo -, anche perchè moltissime di loro hanno fatto un grande miglioramento non solo tecnico ma anche emotivo nell'affrontare la gara. Un grande ringraziamento va Antonino Cartisano e Giusi Fasano di AICS Torino per la gestione tecnica, alle giudici, al Comune di Cuneo per il patrocinio, al personale dell'Ufficio Sport Comune Cuneo, ai fotografi Alessandro Squassoni, Fiorella Goretti e tutti i loro collaboratori per le bellissime foto, a fiorilu_agricolproject per la concessione di piante e fiori che hanno abbellito l'intera palestra, alle fonti San Bernardo per l'acqua, al Magazzino MARY-JOUèCLUB per il bellissimo arco di palloncini che ha incorniciato gli ingressi in pedana delle ginnaste, a tutto lo staff della società (genitori, amici, compagni, medici e tecniche), che si sono prodigati silenziosamente e spinti dalla grande passione per questo splendido sport”.