A Dronero una super festa per i 108 anni di “Rosetta”, la signora Rosa Blesio

Sguardo e sorriso pieni di luce ha la signora Rosa Blesio, conosciuta da tutti a Dronero come Rosetta, nonna Rosetta per la sua famiglia. Nata il 28 maggio 1915 a Montemale di Cuneo, ha festeggiato ieri ben 108 anni. E' tra le persone più longeve d'Italia.

Con lei il figlio, la nuora, i nipoti con i rispettivi coniugi ed i quattro adiratissimi pronipoti. Ha vissuto le due guerre mondiali Rosetta, nel 1945 era rimasta gravemente ferita sotto i bombardamenti: il ricordo indelebile di quei tragici momenti, la fortuna di non morire e la forza, il lungo periodo di convalescenza.

Ha vissuto momenti bellissimi Rosetta, indimenticabili come il matrimonio e la nascita di suo figlio a Mussotto d’Alba, paese in Langa dove con il marito, deceduto già da molti anni, si erano trasferiti per lavoro un paio d’anni, prima di rientrare a Dronero.

La semplicità è ciò che l’ha sempre caratterizzata, immenso per lei il valore della famiglia. Dapprima casalinga e poi sarta di mestiere, ancora oggi cuce: “Ora sta facendo un cappellino per una signora - raccontano i nipoti Cinzia e Gabriele - ha sempre lavorato con passione. Per noi è sempre stata di grande esempio.”

Vive tutt’ora a casa sua, aiutata per le necessità durante il giorno dalla nuora e di notte da una badante. “Tutti i giorni beve acqua, limone e salvia - racconta il figlio Pierangelo - le piace tantissimo: la piantina di salvia è a casa sua, i limoni invece glieli porto io!”

Sabato, con gioia Rosetta ha ricevuto la visita del sindaco di Dronero Mauro Astesano e dell’assessore Maria Grazia Gerbaudo, mentre ieri ha festeggiato in famiglia, con tanto di torta golosa e sorseggiando anche un po’ di vino bianco. Quanta vita nei suoi occhi e quanto affetto negli occhi di tutti. Stretti l’uno all’altro, insieme: un giorno davvero straordinario, che resterà per sempre nel loro cuore.