Alstom presenta le soluzioni innovative e sostenibili nella mobilità urbana all'UITP Global Public Transport Summit 2023

Alstom, leader mondiale nella mobilità smart e sostenibile, presenterà le proprie soluzioni innovative e sostenibili nel campo della mobilità urbana all'UITP Global Transport Summit 2023, che si terrà dal 4 al 7 giugno a Barcellona presso il Centro Congressi Fira Gran Via. Il tema del congresso di quest'anno è “Bright Light of the City”.

“Il nostro settore è al centro del processo di trasformazione delle nostre città", ha dichiarato Henri Poupart-Lafarge, Presidente e Amministratore Delegato di Alstom. Il sistema ferroviario rappresenta la via più rapida per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Oggi, quando i passeggeri scelgono di viaggiare in treno, metropolitana o tram, emettono 30 volte meno gas serra rispetto allo stesso viaggio in auto e 20 volte meno rispetto all'aereo. È nostra responsabilità comune rendere il trasporto ferroviario una scelta sempre più attraente per i viaggiatori”.

I visitatori della fiera saranno invitati a salire a bordo del nuovo vagone della metropolitana Metropolis destinato alla società locale Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), che sarà esposto presso lo stand Alstom. I visitatori potranno scoprire in prima persona le innovazioni di Alstom volte a migliorare la mobilità urbana e l'esperienza dei passeggeri: eco-design, alta riciclabilità, illuminazione 100% LED, sistema di informazione intelligente, migliore accessibilità, cura dell'aria e molto altro ancora.