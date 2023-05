Assistenza, sanità e volontariato, serata partecipata a Cuneo

Si è tenuto a Cuneo lunedì 29 maggio, presso la sede di Via Roma 56, un'interessante serata sul tema Assistenza, sanità volontariato promossa da Monviso in movimento. L’incontro moderato da Pierpaolo Varrone ha visto la società civile protagonista con suggerimenti, idee e proposte concrete alla politica. Sono intervenuti Silvio Invernelli, Stefania D’Ulisse, Ernesto Principe e Mario Figoni che hanno portato dati e soluzioni di cui la politica dovrebbe tener conto.

Lunedì 5 giugno alle ore 21,00 si replica a Saluzzo nella saletta del Bar Principe. Il tema cornice della serata sarà l’impresa e il lavoro. La società civile sarà rappresentata da Ingrid Brizio, direttore generale dell’Azienda di formazione professionale, Marco Bertone, imprenditore nel settore dell’arredo urbano, Tiero Caroni ex Direttore Enaip Cuneo, Alessandro Durando presidente Confcooperative Cuneo e Paolo Porrino presidente regionale e Vicepresidente nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti. L’incontro sarà introdotto dal Sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni e moderato da Pierpaolo Varrone.

Giovedì 15 giugno alle ore 21 presso la Sala del Consiglio comunale di Borgo S. Dalmazzo il Comitato Incontrarsi, in collaborazione con Monviso in movimento, organizzano una serata dal titolo Per una dimensione collaborativa dei rapporti economici per rispondere a questi e tanti altri interrogativi sugli strumenti innovativi di pagamento e di incasso elettronico per le realtà commerciali e produttive, cittadini e istituzioni. Il relatore della serata sarà l’editorialista di temi economici Davide Sacchetto.