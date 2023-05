Biodigestore di Borgo San Dalmazzo: il prossimo 5 giugno la riunione dei sindaci visionerà il progetto

“L’incontro di ieri è stato importante, anche se sull’argomento biodigestore le decisioni vengono prese in altre sedi. Mi sono premurata di informare i capigruppo in merito alla richiesta, pervenuta da parte dei sindaci del territorio di CEC e ACSR, di organizzare un incontro comunitario per conoscere lo stato dei progetti e i passaggi già raggiunti; ho anche rassicurato sull’intenzione di tenere il consiglio comunale costantemente aggiornato”.



Parla così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, a ventiquattrore circa dalla riunione dei capigruppo incentrata sull’affaire biodigestore di Borgo San Dalmazzo. Uno degli scenari di discussione più ‘caldi’ di quest’anno, che coinvolge l’intera frazione di territorio provinciale sottostante gli enti di CEC e ACSR e che ha suscitato ovvio dibattito nell’amministrazione del comune capoluogo di provincia.



Il contenuto specifico di questo incontro tra capigruppo – come normale – è segreto, ma oltre alla sindaca (che ha anche sottolineato come l’incontro tra sindaci si terrà il prossimo 5 giugno) anche il resto dei gruppi consigliari della città ha scelto di realizzare un commento pubblico, oppure di non farlo. Al secondo gruppo si ascrive la larga parte dei capigruppo di maggioranza, che in ottemperanza delle regole amministrative non si è sbilanciato; Stefania D’Ulisse (Cuneo Solidale Democratica), Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo) e Luca Paschiero (Crescere Insieme) hanno preferito non commentare, anche se gli ultimi due hanno riaffermato la bontà dell’opera e l’auspicio che si possano superare gli intoppi emersi dall’accettazione del finanziamento PNRR per la costruzione del biodigestore da parte di CEC.



Le forze di minoranza, invece, si sono dimostrate più loquaci.



“La sindaca ha iniziato il suo mandato con faciloneria e troppa sicurezza ma sta precipitando in un contesto di incertezza, denso di incognite. Ieri sera alla conferenza dei capigruppo non ha dato una sola risposta convincente alle domande che ho e abbiamo posto. Chi conduce il treno se il macchinista non c'è più?” ha chiesto Giancarlo Boselli (Indipendenti), che alla fine della scorsa settimana aveva reso pubbliche alcune delle domande poi poste alla sindaca in se d’incontro.



“Nessuna risposta alle domande della minoranza, né sul quantitativo di rifiuti da conferire né sulla sicurezza urbanistica – ha aggiunto Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) - . Se Borgo ha realizzato un ricorso, visto che loro hanno sotto controllo la zona a livello urbanistico, sarà motivato da qualcosa. Noi non siamo contrari alla concezione di un biodigestore, ma all’area che è stata scelta per realizzarlo, già compromessa e decentrata. Continuiamo ad aspettare risposte, su questo argomento come su molti altri”.



Se Beppe Lauria non è riuscito a partecipare all’incontro, Franco Civallero (Forza Italia) e la figlia Mavy (SiAmo Cuneo) erano tra i presenti. E si sono dichiarati profondamente delusi, entrambi: “Alle domande la sindaca non ha risposto, rimandando tutto a dopo il 5 giugno. Mi rendo conto ogni volta di più che chi dovrebbe amministrarci è in confusione totale; i nuvoloni che si stanno addensando per i prossimi due mesi non promettono nulla di buono” ha detto l’ex candidato sindaco; “Poco soddisfatta dal risultato della conferenza – ha aggiunto Mavy - . In primis perché mi chiedo come un presidente dimissionario possa ancora interessarsi dell’azienda e fare i suoi interessi (anche se vogliono farci credere il contrario); e poi perché c’è davvero poca chiarezza su tutta la questione. Il tempo delle porte chiuse deve finire: bisogna permettere ai cittadini di conoscere l’andamento del progetto”.