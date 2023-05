Bra: consigli per diventare genitori digitali

Nuovo appuntamento con gli incontri formativi organizzati dall’asilo nido “Cesara ed Enrico Garbarino” di Bra dedicati ai genitori.

Mercoledì 7 giugno, presso la sede dell’asilo cittadino in via Caduti del Lavoro 3, a partire dalle 18,30 si terrà una serata pubblica dal titolo “Mamme e papà digitali. Consigli pratici per un'interazione sana con i propri figli nella fascia 0-6”.

A fornire utili indicazioni ai genitori su un tema di grande attualità sarà Matteo Locatelli, educatore professionale specializzato in pedagogia clinica e in psicologia dei nuovi media, esperto di adolescenza e tecnologie.

Locatelli si occupa di progettazione e gestione di servizi rivolti a minori e di formazione di sviluppi digitali per docenti e genitori ed è co-autore del canale Youtube “Uscita di Emergenza” e del libro “Tutti Bravi Genitori (con gli adolescenti degli altri)”.

L’incontro è a ingresso libero, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare l’asilo nido al numero 0172-412062 o scrivere all’indirizzo mail asilonido@comune.bra.cn.it.