Bra, si è chiusa con successo la mostra sulla “Bicicletta”, allestita in onore del Giro

Si è chiusa domenica 28 maggio la mostra dedicata alla Bicicletta, che ha portato a Bra tanti visitatori in concomitanza con la partenza della 12ª tappa del Giro d’Italia 2023.

Per un mese le sale di palazzo Mathis hanno fatto respirare l’epica del mezzo a pedali nelle cronache dello scrittore e giornalista sportivo Giovanni Arpino, attraverso l’esposizione della sua macchina da scrivere originale.

Saranno anche semplici mezzi di locomozione, pezzi di telai, forcelle, campanelli. Ma sono anche espressione, musica, costume, tecnica di una storia che in punta di pedale diviene universale.

E allora, visto che il Museo della Bicicletta ha lasciato la storica sede di corso Monviso, non resta che aspettare la prossima tappa in una nuova sede, per tornare a meravigliarci di un mezzo, la bicicletta, che guarda con il sorriso al passato e strizza l’occhio al futuro.