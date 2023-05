Confapi Cuneo ospite della Bra Servizi - Gruppo Piumatti per discutere su un nuovo regolamento europeo a tutela dei lavoratori

Si è svolto presso la sala incontri della Bra Servizi Gruppo Piumatti, il seminario della Confapi Cuneo sul tema: “Nuovo regolamento macchine, analisi del testo definitivo”.

Ad aprire i lavori è stato “il padrone di casa” Giuseppe Piumatti, amministratore unico e presidente della Bra servizi - Gruppo Piumatti.

“La sicurezza dei lavoratori è sempre stata, per la mia azienda, una priorità assoluta - ha sottolineato il presidente Piumatti -. Le leggi vanno rispettate sempre e voglio anche aggiungere che partendo proprio dalle disposizioni di legge è necessario creare una cultura fatta di responsabilità e professionalità da parte di tutti gli attori in campo. Perché sono convinto che il primo dispositivo di sicurezza e’ il lavoratore stesso: lavorare con la testa, usando il cervello è la mia filosofia, la regola che io per primo mi sono sempre dato e che cerco di trasmettere ai miei collaboratori”.