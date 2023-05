Enti bilaterali del Commercio e del Turismo, rinnovate le cariche

Gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTuCS-Uil, in base a quanto stabilito dai CCNL del Terziario e del Turismo. Operano nel campo delle politiche attive del lavoro, della formazione e qualificazione professionale, della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, del sostegno all’attività di lavoratori e imprese.



Giunte alla scadenza naturale, recentemente sono state rinnovate le cariche della Presidenza, del Consiglio direttivo e dell’Assemblea di entrambi gli enti, alternativamente tra organizzazioni datoriali e sindacati dei lavoratori.



Per quanto riguarda l‘Ente Bilaterale del Commercio, per il prossimo quadriennio il Presidente sarà Fabio Bove (UilTucs-Uil) e Vice Simona Trucco (Confcommercio); il Consiglio direttivo è completato da Edmondo Arcuri (Filcams-Cgil), Alessandro Lotti (Fisascat-Cisl), Marco Manfrinato e Sergio Quintavalle (Confcommercio) e Luca Chiapella facente parte dell’Assemblea dell’Ente.



“Ringrazio l’Assemblea per la nomina ricevuta come Presidente dell’Ente Bilaterale del Commercio della provincia di Cuneo, vorrei ringraziare inoltre, tutti i colleghi, e i Presidenti uscenti per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in quest’ultimo quadriennio”.



“Continueremo con impegno a perseguire gli obbiettivi propri del nostro Ente – afferma Fabio Bove, neo presidente dell’Ente Bilaterale del Commercio – lavorando per migliorare le prestazioni assistenziali fornite ai nostri associati”. “In questi ultimi anni abbiamo raggiunto ottimi risultati, e il bilancio delle attività svolte ci permette di guardare al futuro con fiducia, assicurando a lavoratori, lavoratrici ed imprese un sostegno sempre più concreto, che possa aiutarli ad affrontare e superare questo complicato periodo”.



Per l’Ente Bilaterale del Turismo sarà Presidente per i prossimi quattro anni Carlo Giorgio Comino (Fipe) e Vice Edmondo Arcuri (Filcams-Cgil); completano il Consiglio direttivo Alessandro Lotti (Fisascat-Cisl), Fabio Bove (UilTucs-Uil), Giulio Giletta (Confcommercio-Associazione Albergatori), Pierfranco Arlorio (Confcommercio-Associazione Albergatori) e facenti parte dell’Assemblea dell’Ente Silvia Ferrero (Faita) e Danilo Rinaudo (Confcommercio-Associazione Albergatori).



“In questi anni ho potuto apprezzare le buone attività degli Enti bilaterali – afferma Carlo Giorgio Comino, presidente eletto per l’Ente Bilaterale del Turismo – e con piacere ho accettato la presidenza del Comparto del Turismo per proseguire il lavoro di sostegno alle aziende associate ed ai propri dipendenti anche tramite l’operatività del catalogo dell’Offerta formativa ed il Fondo di Sostegno alla formazione”.



“Con il rinnovo delle cariche – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – prosegue la funzionalità degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, ideali strumenti di collaborazione tra organizzazioni datoriali e quelle dei sindacati dei lavoratori, previsti dai CCNL di Commercio e Turismo ed utili al sostegno al reddito, come accaduto durante la pandemia e per la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, senza dimenticare il lavoro svolto a favore del progetto Work For Peace”.