Mondovì, assegnati i contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2022

In riferimento al bando per l’attribuzione dei contributi del cosiddetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2022” (fruibile dal 14 novembre al 30 dicembre scorsi), il Comune di Mondovì ha provveduto ad assegnare i suddetti contributi e a pubblicare sul portale istituzionale il relativo elenco degli aventi diritto.

Gli interessati potranno quindi consultare la loro posizione in base al numero di ticket rilasciato dal sistema al momento della presentazione della domanda.

«Una misura importante che intende incidere sulle fasce più fragili della popolazione - commenta l’assessora alle Politiche Sociali, Francesca Botto - sostenendo in particolare quei nuclei familiari dove la somma dei redditi complessivi del 2022 era pari o inferiore ad € 13.619,58. Un supporto regionale dal forte valore comunitario che non vuole lasciare indietro nessuno e che per questo si inserisce appieno nel solco della nostra azione amministrativa. Un solo grande rammarico: in questa fase non ci è stato possibile finanziare le domande ammesse in fascia B, ovvero nuclei familiari aventi redditi complessivi superiori a € 13.619,58 ma inferiori a 25.000,00 per mancanza di fondi regionali».