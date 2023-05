Saluzzo, a settembre inizia la riqualificazione dell'ex Filippi

Il Comune di Saluzzo nei giorni scorsi ha portato a termine la procedura per assegnare il cantiere per la nuova sede del "Coc – Centro operativo comunale" e del "Com – Centro operativo misto" di Protezione civile nell’ex Filippi, dove oggi c’è già il magazzino comunale che verrà anch’esso riqualificato.

L’intervento ha un costo di 1 milione 481 mila euro, di cui 1 milione finanziati dal Dipartimento di Protezione civile del Governo nazionale.

I lavori saranno portati avanti dalla “Nova edil” di Pinerolo che ha presentato un ribasso del 4,39 per cento.

Il progetto, redatto dall’ingegner Daniela Galfrè, prevede la realizzazione nell’ex deposito militare di piazza d’Armi di un nuovo edificio simile a quelli già esistenti, con una superficie di oltre 1500 mq.

Diventerà la sede del servizio della Protezione civile che oggi è nel municipio di via Macallè, e anche delle associazioni di volontariato di Protezione civile convenzionate con il Comune: il Soccorso radio Saluzzo,l’Ana, l’Anc, l’Aib Valle Bronda e il Soccorso alpino.

La localizzazione del “Coc” e del “Com” di Protezione civile nell’ex Filippi sono un “tassello” di una riqualificazione complessiva dell’intero comparto che ospiterà al suo interno anche il futuro distaccamento della Polizia stradale ed edifici residenziali e a servizi, con nuovi accessi e nuova viabilità.

“Il completamento della trasformazione di tutta l’ex Filippi - dice il sindaco Mauro Calderoni – aprirà un nuovo capitolo per questa parte della città, perché ci consegnerà un intero nuovo isolato con nuovi accessi, nuove strade, nuovi insediamenti che daranno un’immagine totalmente diversa di questo comparto che unisce il centro con il cuore del quartiere più popoloso, il borgo Maria Ausiliatrice”.