Savigliano, inaugurata una stele in memoria dell'ex sindaco Enrico Graneris

D'ora in poi chi passeggerà per Parco Graneris non potrà fare a meno di ricordare l'ex sindaco di Savigliano a cui la grande area verde cittadina è intitolata.

È stata inaugurata nelle scorse ore una stele in memoria di Enrico Graneris, sindaco dal 1970 al 1973, prematuramente scomparso cinquant'anni fa.

Il piccolo monumento è composto da un basamento in pietra e da un bassorilievo tondo raffigurante Graneris, rinvenuto quasi casualmente in un magazzino del Municipio. Sul pilastro è riportata la frase “La natura dipinge per noi, giorno dopo giorno, immagini di infinita bellezza”, dello scrittore John Ruskin, ad evidenziare il valore del parco voluto proprio da Graneris.

Oltre alle autorità, erano presenti allo scoprimento della stele i famigliari di Graneris, tra cui la vedova Alberta Gatti, ed i figli Fabrizio e Maria Rosa. «È una grande soddisfazione sapere che Enrico venga ancora ricordato dai saviglianesi, a 50 anni dalla sua scomparsa – ha detto il nipote Gianluigi Graneris –. La sua generazione si va estinguendo, ma restano il suo entusiasmo, la sua voglia di fare e tutto quello che ha lasciato alla città: la piscina, parco Graneris, parco Nenni, la scuola elementare di Borgo Pieve, solo per fare alcuni esempi».

«È doveroso questo omaggio ad un illustre predecessore – ha affermato il sindaco Antonello Portera –. Sebbene sia stato “sfortunato”, per via del malore che lo ha portato via troppo presto, è riuscito a fare tanti doni alla nostra comunità. Ed ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei saviglianesi».