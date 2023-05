Elaborare i dati per le buste paga in poche mosse con Geobadge hr

Lavorare come HR e nel settore dell’amministrazione e gestione dei dipendenti richiede a coloro che operano all’interno dell’ufficio una grande mole di lavoro. Devono impegnarsi al massimo per riuscire a seguire in modo attento tutte le attività che svolgono i dipendenti, monitorarle e infine, usare le informazioni per la creazione delle buste paga.

Oggi, grazie all’avvento della tecnologia e di software innovativi, è possibile monitorare tutte le attività dei dipendenti, come le ore di lavoro e le ferie o la malattia, in modo semplice e veloce.

Un sistema innovativo per l’elaborazione dei dati per le paghe in pochi passi è Geobadge hr!

Geobadge hr è un sistema di rilevazione presenze, attività e gestione risorse umane che semplifica il lavoro e permette di avviare un processo automatico che possa velocizzare anche la distribuzione di innumerevoli buste paghe all’interno delle grandi aziende e delle PMI.

Ma come funziona Geobadge hr? Come sfruttarlo appieno nell’ambito della gestione delle attività dei dipendenti? Vediamo insieme come elabora dati per le buste paga in modo corretto e funzionale.

Sistema di elaborazione avanzato e modelli personalizzabili

La possibilità di usare dei modelli personalizzabili è di certo uno dei primi vantaggi del software Geobadge hr. Attraverso i suoi strumenti è possibile impostare valori, regole idonee per riuscire anche a svolgere attività come arrotondamento delle timbrature e sistemare eventuali tolleranze.

Inoltre, attraverso un modello personalizzabile è in grado di rispondere in modo efficace ad ogni esigenza aziendale. Grazie a questi processi automatici sarà semplice gestire anche innumerevoli mole di lavoro.

Elaborazione dati per le buste paga: causali, voci e modelli creati ad hoc

L’uso di questo software permette di ottenere i dati necessari per la creazione buste paga. Nello specifico Geobadge hr permette di andare a gestire: straordinari, festivi, supplementari e notturni inserendo tutte le causali previste dall’azienda, la programmazione oraria specifica per ogni lavoratore e le tipologie di CCNL previste.

Inoltre, mediante il sistema delle voci paga è possibile andare a gestire facilmente l’inserimento in busta paga anche delle trasferte, dei rimborsi e delle voci che magari sono più complesse da gestire.

Sei tu a decidere quali voci paga impostare in base a quelle riconosciute dall’azienda, ottenendo in automatico i dati dei report completi per tutti i dipendenti in modo d’avere una panoramica completa della situazione in pochi minuti.

Spesso per l’elaborazione della busta paga è necessario anche impostare in modo ottimale la programmazione oraria per ognuno dei dipendenti. Per riuscire a facilitare quest’attività il software di Geobadge hr permette di inserire nell’anagrafica l’impostazione oraria, come lavoro full-time o part-time. Grazie a queste funzionalità è possibile gestire nel migliore dei modi le ore lavorate e gli eventuali straordinari.

Dalle timbrature al controllo delle ore: tutto sotto controllo con Geobadge hr

Con Geobadge hr è possibile elaborare e stampare le timbrature e le ore lavorate da parte di ogni dipendente. Le timbrature sono molto importanti sia per un controllo interno che, soprattutto, per l’elaborazione della busta paga; queste vengono tenute sotto controllo verificando i cartellini dei lavoratori con un sistema automatizzato.

In questo modo nel software si avrà sempre a portata di mano la stampa di controllo delle timbrature originali, intervalli arrotondati in base alle regole aziendali e la stampa delle ore lavorate, ore di assenza e delle eventuali voci paga.

In base ai livelli d’autorizzazioni che vengono forniti agli utenti, responsabili e amministratori, possono non solo verificare le ore ma anche controllare cartellini, apportare modifiche, approvare timbrature e snellire il processo per la creazione file da fornire al reparto HR per l’elaborazione delle buste paga.

Infine, Geobadge hr permette di gestire l’intervallo notturno sui giorni di competenza in modo tale da poter notare e aggiustare facilmente qualunque anomalia.

I vantaggi di un software di gestione per la creazione delle buste paga

I software per la gestione e creazione delle buste paga come Geobadge hr offrono diversi vantaggi. I principali sono:

· Efficienza e risparmio di tempo: un software specializzato semplifica e automatizza il processo di elaborazione dati per la creazione delle buste paghe. Rispetto all'utilizzo di metodi manuali o di fogli di calcolo, il software può generare la stampa delle ore lavorate e di assenza da inviare al consulente in modo rapido ed efficiente.

· Precisione e riduzione degli errori: i software per la creazione dei dati da inviare all’ufficio paghe, sono progettati per gestire le varie complessità aziendali nella gestione del personale. Utilizzando un software di questo tipo, è possibile ridurre al minimo gli errori di calcolo.

· Personalizzazione e flessibilità: la possibilità di personalizzare modelli e regole in base alle necessità aziendali, permettono una gestione ad hoc e semplificata.

· Archiviazione e accesso semplificato: la distribuzione dei cedolini diventa facile e veloce. Basta caricare il file unico del consulente in Geobadge HR e ci pensa il software a smistare le buste paga per ogni lavoratore semplificando così l’invio, l’archiviazione e il recupero dei documenti. È possibile organizzare le buste paghe per dipendente, periodo di paga o altri criteri di ricerca, facilitando l'accesso alle informazioni quando necessario.

Tutti questi vantaggi sono tra i motivi principali che portano sempre più aziende a dotarsi di un sistema di rilevazione presenze come Geobadge hr.