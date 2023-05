Ceriale, con l'arrivo dell'estate riapre il parco acquatico "Le Caravelle"

È tutto pronto per l’avvio della stagione 2023 del parco Caravelle di Ceriale che riaprirà al pubblico in occasione del ponte del 2 giugno – da venerdì 2 a domenica 4 – per un primo “assaggio” d’estate e poi tutti i giorni dal 10 giugno al 10 settembre dalle ore 10 alle ore 18.

Con una particolare attenzione al tema dell’accessibilità e al target delle famiglie, il Parco ha avviato già dalla primavera i lavori di rinnovamento di una delle attrazioni del parco amate dai più piccoli, il Polpo magico: entro breve, grazie alla nuova pedana di accesso, il divertente scivolo che passa fra i tentacoli di un Polpo gigante, sarà fruibile anche alle persone con difficoltà motorie, per assicurare un divertimento “senza barriere”.

A disposizione del pubblico l’immancabile Piscina Onde, cuore pulsante del parco, che con i suoi 2.500 mq di superficie si trasforma ogni ora in un vero e proprio mare con grandi onde da cavalcare, il multipista, 5 scivoli paralleli per condividere l’esperienza del tuffo, le Rapide del Rio Bravo e del Rio Colorado, i due kamikaze, i tre scivoli toboga, la doppia corsia del Foam, il Rio lento e, per chi vuole regalarsi anche un’esperienza di relax e benessere, l’area “La sorgente del cuore”, riservata ai visitatori dai 16 anni di età in su, con docce emozionali, cascate e grotte di acqua tiepida, percorso vascolare.

I più piccoli potranno giocare e divertirsi nella piscina Baby e nell’area kids loro riservata.

Per chi vuole approfittare della visita al parco per organizzare un soggiorno nella riviera di ponente della Liguria, sono a disposizione tariffe agevolate presso l’adiacente Caravelle Camping Village, che, con i 62 bungalow bilocali e trilocali in muratura o legno e l’area campeggio per una superficie complessiva di oltre 24.000 mq, propone un’ospitalità immersa nel verde.

Per quanti arrivano al parco in auto, è disponibile dalle 9 alle 18:30 un’ampia area parcheggio a pagamento, alla cifra forfettaria di 5 Euro al giorno.

Per tutto il periodo di apertura del parco, sarà attivo un servizio di bus-navetta tra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco a cura di TPL Linea.

I biglietti d’ingresso al parco possono essere acquistati online o direttamente in biglietteria a partire da 27 euro per il biglietto intero e 22 euro il biglietto ridotto per ragazzi di statura compresa tra mt. 1.00 e mt. 1.40. I bambini fino a 99 centimetri entrano sempre gratis. Esistono anche tariffe per l’ingresso pomeridiano con ingresso a partire dalle ore 14.

Con la formula prima acquisti e meno spendi, acquistando con anticipo online, i visitatori potranno accedere alle tariffe migliori.

In caso di pioggia, è possibile riutilizzare il biglietto già acquistato aggiungendo direttamente in cassa la differenza tra quanto già pagato e il prezzo del nuovo giorno scelto.

Caravelle è il parco acquatico più importante della Liguria. Inaugurato nel 1989 e dedicato a Cristoforo Colombo, è situato a Ceriale in una zona verde ai piedi della riserva Naturale regionale di Rio Torsero, a soli 5 km dal comune di Albenga, e affacciato sul bellissimo mar Ligure. Vanta una consolidata e indiscussa esperienza nel settore della ricettività e dell’intrattenimento estivi che lo rende uno dei parchi acquatici più apprezzati del Nord Italia.

Comodissimo da raggiungere da Ceriale e a poca distanza dalla via Aurelia, si estende su una superficie di 80.000 mq e propone attrazioni per il pubblico di grandi e piccini con prevalenza famiglie con una proposta all'insegna della spensieratezza e del divertimento grazie ad una collaudatissima formula che unisce intrattenimento, coinvolgimento e gioco.