Incontri con uomini straordinari allo Spazio culturale piemontese di Saluzzo

"ll risveglio del pensiero”: gli appuntamenti condotti da Franco Peano, operatore di tecniche corporee posturali e ricercatore di sistemi antichi e contemporanei per lo sviluppo armonico dell'individuo, proseguono con la presentazione del secondo libro di Georges Gurdjieff dal titolo "Incontri con uomini straordinari".

L'appuntamento è per mercoledì 31 maggio alle 17, presso lo Spazio Culturale Piemontese, in corso Roma 4 a Saluzzo. Georges Gurdjieff è stato filosofo, musicista, maestro di danze e scrittore. Nel XX secolo portò in Europa un sistema di scuola chiamato "La quarta via".

“La sua opera invita a una riflessione sul mondo e sulla nostra esistenza senza condizionamenti”.

L'incontro è aperto a tutti. Per informazioni: 371 520 2372 o francanandapeano@gmail.com.