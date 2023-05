Saluzzo a villa Radicati si inaugura la mostra “Sovvervive”

Giovedì 1 giugno alle 18.30 si svolgerà a Villa Belvedere Radicati il vernissage della mostra "Sovversive", il cui titolo prende il nome dalla rassegna che giunge, con questo appuntamento, a conclusione.

In una mostra condivisa le artiste Cristina Pedratscher (fotografa) e Francesca Lovera (pittrice) esporranno opere che sposano il tema della rassegna, ossia presentarsi senza tabù.

Sovversive avviata l’8 marzo scorso a Saluzzo ha fatto susseguire spettacoli, laboratori, interventi scientifici che hanno affrontato la tematica della femminilità e le sue sfaccettature. Appuntamenti “in cui eliminando pregiudizi e tabù si è parlato apertamente di sessualità, menopausa, maternità” sottolinea la direttrice artistica Annachiara Busso

Punto cardine della rassegna il fatto che sette donne saluzzesi (professioniste e imprenditrici) abbiamo finanziato il progetto nella sua totalità, rendendone possibile la gratuità ad ogni appuntamento. “Sono donne – continua Annachiara Busso- che non hanno voluto presentarsi con le loro attività, ma semplicemente come donne che insieme a tutte cercano la loro felicità (parliamo di Valentina Bonetto, Luisa Frandino, Barbara Girello, Maria Carola Gullino, Laura Mancardo, Federica Pescarmona e Marta Rubiolo).

Arriva così al termine quella che si spera essere solo la prima edizione di questo pionieristico progetto e il finale è imperdibile!” .

Per la mostra che sarà visitabile fino al 2 luglio “ ho scelto queste due meravigliose artiste perchè entrambe, seppur in modo molto diverso, rispecchiano con i loro lavori quello che è il messaggio della rassegna. Francesca con le sue opere e i suoi colori riesce a risaltare le sfaccettature dell’essere donna con momenti di leggerezza, sensualità, comprensione, rabbia, intensità e tutta questa complessità presente in ognuna, crea la nostra unicità di cui spero arriveremo ad essere fiere.

Cristina ha una capacità fuori dal comune di comunicare la gentilezza, il respiro, il senso del tatto e ognuna di queste è una caratteristica del vivere in maniera ‘sovversiva’ l’esser non solo donna, ma persona in una società in cui la delicatezza è molto sottovalutata".

Ringrazio l’Associazione Arte Terra e Cielo che ospiterà la mostra in una cornice unica come quella di Villa Belvedere, il caffè Tiffany che si occuperà del momento conviviale e il comune di Saluzzo nella persona dell’assessora alla Cultura Attilia Gullino che ci ha accompagnati in tutto questo percorso.”

Per il vernissage, che si svolgerà giovedì 1 giugno alle 18.30 a Villa Radicati, rimangono pochi posti disponibili (prenotazioni wapp al 351/9038507) ma la mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Villa, in via san Bernardino sino al 2 Luglio (prezzo biglietto per accedere alla dimora 5 euro, ingresso alla mostra gratuito).