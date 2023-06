Alba Cheer: un podio per i Titans agli ECC di Bottrop

Erano grandi le ambizioni dei team Titans di Alba Cheer in vista degli Elite Cheerleading Championship di Bottrop, la più importante competizione europea, senza dubbio quella con il maggior numero di atleti e il massimo livello di concorrenza, un evento qualificante alle competizioni americane dei Cheerworlds e del Summit.

La classifica parla a favore del team albese delle Young Titans, che con 88.35 punti si sono classificate seconde in una sfida a sette nell'U16 lev. 4, a pochissimi centesimi dal primo posto della categoria che sarebbe valso la qualificazione al Summit.

Sempre nell'ambito delle categorie giovanili U16, nel lev. 3 le Youth Titans hanno presentato una routine perfetta meritando la spilla dell'hit zero che spetta a chi non commette infrazioni; score complessivo di 87,46 punti e nono posto finale in una competizione di altissimo livello in cui si sono confrontati ventitré team provenienti da tutta Europa.

Se la giornata di domenica 28 ha visto protagoniste le categorie giovanili, il weekend in terra tedesca si era aperto sabato 27, con i Titans Six impegnati nell'International open coed 16 non tumbling lev. 7, categoria qualificante ai Cheerworlds, nella quale si sono classificati quinti con il punteggio di 87,94, non potendo pertanto accedere alla finale a tre del giorno successivo.

L'analisi del weekend di gare non può prescindere dalla considerazione che la partecipazione agli ECC nelle categorie qualificanti alle competizioni mondiali era stata posta come un importante obiettivo stagionale per i tre team. Le routine presentate si sono dimostrate all'altezza della pedana più prestigiosa d'Europa; i team hanno fatto il loro meglio evidenziando i tanti progressi sviluppati durante la stagione.

Risultati e classifiche abbinati agli score sheets rilasciati dai giudici saranno motivo di analisi degli allenatori per lavorare a colmare il gap registrato e competere nella nuova annata per i primi posti con l'élite delle squadre internazionali.