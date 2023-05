Ciclismo: pista e cronometro, doppio appuntamento sulla strada del Racconigi Cycling Team

Un nuovo doppio impegno agonistico, in pista e contro il cronometro, attende il Racconigi Cycling Team.

Nel primo pomeriggio di domani, mercoledì 31 maggio, la due volte campionessa italiana su pista Asia Rabbia prenderà parte al “Trofeo delle Regioni - Area Nord su Pista”, grazie alla convocazione voluta dal Comitato Regionale Piemonte della FCI. La manifestazione andrà in scena presso il velodromo “Francone” di San Francesco al Campo, in provincia di Torino, a partire dalle ore 14:00. Le atlete in gara si sfideranno nelle prove dell’Eliminazione e dei 500 Metri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO DELLE REGIONI - AREA NORD SU PISTA” AL VELODROMO “FRANCONE” DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO):

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

Sabato 3 giugno primo appuntamento stagionale in una cronometro individuale per quattro portacolori della formazione presieduta da Silvio Traversa. Irene Cagnazzo, vicina al successo nella gara di Porto Sant’Elpidio (FM), Arianna Giordani, dominatrice del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato sulle strade di Bianconese di Fontevivo (PR) e seconda classificata a Bolzano, Asia Rabbia, a podio nella competizione “Pasqualando” di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri sfideranno avversarie e cronometro nell’edizione 2023 della “Cronoromanengo - 2° Gran Premio Laterizi Danesi”. La manifestazione, curata dalla regia organizzativa dell’A.S.D. Pedale Romanenghese, andrà in scena nel cuore di Romanengo, in provincia di Cremona. Il ritrovo è fissato alle ore 11:00 in via Guaiarini 16, mentre la partenza è collocata nella vicina via Roma. 12,6 i chilometri totali di gara, che non prevedono nessuna particolare difficoltà dal punto di vista altimetrico.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CRONOROMANENGO - 2° GRAN PREMIO LATERIZI DANESI” A ROMANENGO (CR):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

