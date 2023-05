Atletica: Mondovì, conto alla rovescia per il XXIII Meeting di Primavera

A pochi giorni dal XXIII Meeting di Primavera che si disputerà venerdì 2 giugno sulla pista di atletica "Fantoni Bonino" del Beila, è tutto pronto in casa Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo, per l’evento World Athletics, che aprirà il circuito italiano della High Speed League.

L’appeal è alto perché, come noto, si assegnano punti IAAF (Federazione internazionale atletica leggera), utili a scalare il ranking mondiale. Nella mattinata si svolgerà il Pre – Meeting Esordienti con gare riservate alle categorie promozionali (elementari): una festa anche per i più piccoli.

Gli atleti Nel lancio del disco sono confermati i top Giovanni Faloci (11 titoli italiani, olimpionico a Tokyo e secondo miglior azzurro di ogni epoca con il suo 67.36 metri fatto registrare nel 2021), Alessio Mannucci (campione italiano in carica, dal record personale di 62.60 mt) e il giovane azzurro Carmelo Alessandro Musci (59.93 m).

Le ultime novità arrivano dai 110 ostacoli Junior, con l’arrivo a Mondovì degli azzurrini Oliver Mulas e Matteo Togni. Un bel colpo è anche la presenza di Mattia Donola (campione italiano Promesse 2022), che se la vedrà sui 100 metri in una gara ad altissima intensità con il primatista Roberto Rigali (sceso lo scorso maggio a 10’’21), le due Fiamme Gialle Nicholas Artuso e Angelo Ulisse, il bergamasco Mame Moussa Ndiaye e il campione continentale Under 23 di Tallin 2015 Giovanni Galbieri (salito di nuovo alla ribalta nel 2022 correndo in 6’’60 i 60 metri). Torna poi a Mondovì, la città che l’ha letteralmente “lanciata” nel 2019, la pluricampionessa della velocità Under 23 Chiara Melon.

A fianco a lei in gara il gioiellino della Bracco Atletica Alessandra Iezzi, Agnese Musica (autrice lo scorso anno di un ottimo 11’’68 nei 100 m proprio monregalese), l’azzurra Under 20 Gaya Bertello e la formiana Carolina Rinnaudo (primato di 11’’71 sui 100 m). I 3000 metri maschili ripropongono la sfida tra il beniamino di casa dell’Atletica Mondovì Nicolò Gallo e l’alessandrino Luciano Spettoli, ma occhi puntati anche sul pinerolese Ayyub El Bir, l’esperto Lhoussaine Oukhrid e Mohamed Zerrad campione italiano 2021 sui 1.500 mt.

Puntano al ruolo di protagoniste le ostacoliste Linda Guizzetti e Veronica Besana (fresca del titolo tricolore Indoor), la vicecampionessa italiana sui 5mila metri Letizia Di Lisa (che sarà impegnata nei 3000 m). Sui 400 donne occhi puntati sull’azzurra Elisabetta Vandi (52’’82), Ilaria Accame (53’’55, nella top ten italiana di stagione), Clarissa Vianelli (55’’73) e Aurora Montesi Casagrande (53’’51), mentre la promessa cuneese Francesca Bianchi (Unicusano Livorno) è impegnata negli 800 metri. I 200 maschili vedono al via il campione italiano Promesse ’21 Matteo Raimondi con Simone Tanzilli (arrivato a 20’’70 sui 200 m) e Lopez Bryan (10 presenze con la nazionale). Graditi ospiti sono Paola Padovan (Carabinieri, 57.41 m) nel giavellotto, Mattia Benente (7.16 m), Lorenzo Cagliero (7.44 m) nel salto in lungo e Machmach Abdessalam (primato da 1’48’’07 negli 800 m).

Hanno dato forfait Marco Ricci sui 200 metri, per infortunio, e le sorelle Zanne, ma si sta continuando a lavorare per completare le starting list con atleti di livello. «Avere circa 600 atleti in gara - dichiara il Responsabile Organizzativo del Meeting, Enrico Priale - non può che renderci felici. Stiamo terminando i preparativi per poter regalare una bella giornata di sport agli atleti e a tutti gli appassionati che venerdì saranno a Mondovì».

Il Memorial Due saranno le gare più “sentite” a cui è stato dedicato un Memorial. Il miglior risultato tecnico ottenuto nei 100 metri porterà all’assegnazione del trofeo in onore di “Milvio Fantoni”, mentre quello degli ostacoli sarà dedicato a “Salvatore Bonino”: due figure storiche dello sport monregalese. In caso di record Italiano lo sponsor “Acqua S. Bernardo” mette in palio il premio extra da 5.000 euro. La gara dei 100 metri prevede inoltre una classifica combinata con il Meeting “Maurina High Speed League” del prossimo 2 luglio ad Imperia.

Il programma completo

Ritrovo Mattino: ore 9.00

Manifestazione Promozionale Esordienti a cura dell’Asd Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo

Ritrovo categorie Assolute: ore 12.00

Verifica iscrizioni (per atleta) dalle ore 12.00 o almeno un’ora prima dell’orario di gara.

ore 13.00 – 100 F ore 13.30 – 100 M

ore 14.20 – 100 hs F (a seguire 100 hs Allieve)

ore 14.35 – 110 hs M (a seguire 110 hs Junior e 110 hs Allievi)

ore 14.50 – 400 F

ore 15.10 – 400 M – Disco M

ore 15.40 – Finali 100 F

ore 16.00 – Finali 100 M – Lungo F

ore 16.40 – 800 F

ore 17.00 – 800 M

re 17.20 – 200 F – Lungo M –Giavellotto F

ore 17.40 – 200 M

ore 18.00 – 3000 F (Serie I)

ore 18.15 – 3000 M (Serie I)

ore 18.25 – 4x100 F ore 18.35 – 4x100 M

ore 18.45 – 3000 F (serie minori)

ore 19.00 – 3000 M (serie minori)