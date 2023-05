Lpm Bam Mondovì – UFFICIALE: Laura Grigolo confermata nel Puma!

Piena fiducia in Laura Grigolo! La Lpm Bam Mondovì, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di confermare la schiacciatrice veneta anche per la prossima stagione. Nella sua prima esperienza in maglia monregalese, per la ventisettenne Laura Grigolo sono giunti 375 punti in 30 partite disputate, per una media di 12,5 punti a partita.

Le prestazioni non sono state sempre esaltanti, ma i numeri sono risultati comunque soddisfacenti. Nello staff tecnico monregalese, inoltre, c’è la convinzione che il rendimento della schiacciatrice veneta abbia comunque ampi margini di crescita. Un attestato di fiducia per una giocatrice esperta, dedita al lavoro e che nell’ultimo periodo è migliorata tanto in ricezione e dal punto di vista difensivo. Ecco il comunicato della Lpm Bam Mondovì:

La nuova LPM BAM Mondovì potrà ancora contare sull’esperienza e la grinta di Laura Grigolo! Classe 1996, la schiacciatrice veneta resterà quindi nel monregalese per un’altra stagione sportiva.

“Sono molto contenta di tornare, sono stata bene, le aspettative che avevo all’inizio sono state confermate.” - commenta entusiasta Laura Grigolo - “Quello di Mondovì è un ambiente in cui ti senti a casa, riesci a lavorare bene, in modo tranquillo. E’ una realtà ambiziosa, lo ha dimostrato negli anni e lo sta dimostrando nel mercato.”

Dalle parole di Laura Grigolo è facile intuire l’alta motivazione e la grande determinazione con cui affronterà la seconda stagione da pumina.

“Il campionato è finito con qualche rimpianto e credo che soprattuto io, come le altre atlete confermate, abbiamo voglia di dimostrare qualcosa in più e ci dobbiamo togliere qualche sassolino che è rimasto dall’anno scorso.” - racconta la schiacciatrice - “Credo che la squadra che si sta allestendo sia molto valida. Sono contenta di quello che sento di coach Marco Gazzotti. Anche se non lo conosco personalmente, ne parlano tutti molto bene. Dobbiamo conoscerci, una parte buona del gruppo è quello dell’anno scorso, ma chiaramente con il cambio di allenatore si tratta di reimpostare il lavoro. Ogni tecnico ha la propria mentalità ed il proprio tipo di gioco e di lavoro, quindi noi dovremo adattarci e trovare il giusto l’equilibrio, il punto di incontro per funzionare. Non vedo l’ora di ricominciare! Personalmente ho obiettivi alti e penso ci sia un obiettivo comune di noi ragazze e della società, perchè questa realtà sportiva si merita qualcosa di importante, per la storia della pallavolo a Mondovì.”

Oltre alle confermate Decortes, Pizzolato e Riparelli, Laura Grigolo potrà contare sui nuovi arrivi Lapini, Tallone ed Allasia, quest’ultima già sua compagna di squadra in passato.

“Ho giocato con Veronica Allasia per due stagioni a Pinerolo. Mi sono trovata molto bene con lei, abbiamo legato molto, mantenendo il rapporto anche in questi anni, seppur lontane.” - spiega Grigolo - “Quando l’ho conosciuta era molto giovane, poi ha fatto le sue esperienze, ha giocato ed è cresciuta molto. E’ una bella persona e sono molto felice di ritrovarla con la LPM BAM Mondovì.”

Laura Grigolo vuole poi ringraziare gli Ultras Puma ed i tifosi del PalaManera, che hanno sempre dimostrato forte attaccamento alla compagine monregalese. “Hanno superato tutte le aspettative che avevo l’anno scorso, quando sono arrivata. Sono stati fantastici, vederli ad ogni trasferta, anche a 500 km di distanza da casa, così come sentirli arrivare al palazzetto era una cosa bella, stimolante, emozionante. Sono sicura che sarà così anche la prossima stagione e speriamo di regalare loro qualcosa di più di quello che abbiamo lasciato quest’anno. Non vedo l’ora di vederli perchè sono fondamentali, sia in casa che in trasferta!”