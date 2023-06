Fratelli d'Italia Savigliano: "Comitato di genitori contrari alle proposte pro Lgbt+ di alcune associazioni"

Riceviamo e pubblichiamo.

***



Abbiamo saputo che in città sta nascendo un comitato di genitori i quali, molto arrabbiati, per usare un eufemismo, sono contrari a quello che sta succedendo con riguardo ai propositi della Consulta alle Pari Opportunità e alle proposte pro-LGBT+ di alcune associazioni culturali, proposte che in queste settimane anche il nostro gruppo ha stigmatizzato.

Se moltissimi genitori si stanno muovendo su questo tema significa che qualcosa non sta funzionando in questa Consulta e in questa nostra Amministrazione comunale.



Noi siamo disponibili ad ascoltare questo comitato e speriamo che anche il sindaco Portera e la sua giunta lo siano, perché si parla di bambini e bambine, e prima di avallare certe iniziative bisogna aprire una discussione seria e informarsi bene su quelle che sono le tematiche in gioco.



Il Circolo Fratelli d’Italia di Savigliano