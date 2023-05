Diano d'Alba: tra opere e progetti un paese dove "non ci si annoia"

Diversi lavori grazie a fondi ottenuti da bandi, progetti, Fondazione CRC, Regione Piemonte e Fondazione Compagnia San Paolo.

Il Comune di Diano d’Alba continua nella sua opera di miglioramento delle varie zone del paese tra lavori a edifici, impianti sportivi, illuminazione pubblica, eventi, restauri vari.

70 mila Euro sono stati investiti per il progetto "Restè" ottenuti tramite il bando "Territori in luce" di Fondazione Compagnia San Paolo, unitamente alla parrocchia "San Lorenzo" di Rodello capofila, e ai Comuni di Rodello e Montelupo Albese, per creare reti, identità culturali e turismo sostenibile.

9 mila euro ottenuti da Fondazione CRC per "Estate ragazzi" con Rodello, e 12500 euro dalla Regione Piemonte con il bando "Giochi diffusi". Grazie al bando ministeriale, con la erogazione di 90 mila euro, sono stati sostituiti infissi esterni deteriorati del palazzo comunale, mentre sono stati investiti 100 mila euro ministeriali per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.



In frazione Valle Talloria sono state installate luci di ultima generazione per una migliore visibilità dai lampioni ed un significativo risparmio energetico.

Stanno proseguendo i lavori per la riqualificazione di un'area sportiva a Ricca di Diano d'Alba, presto in parte utilizzabile, ed è stato collocato un portabici ottenuto tramite l'adesione al "Distretto diffuso del commercio Alba-Bra", posizionate due panchine nuove presso un pilone votivo, e sta andando avanti il progetto +Api di Fondazione CRC e Fondazione AGRION.



«Non ce la facciamo ancora ad annoiarci da quando amministriamo il Comune. A parte le battute - dichiara il sindaco Ezio Cardinale - ringrazio tutti per l’impegno. A vario titolo i componenti della squadra stanno lavorando bene, così da ottenere importanti risultati per il paese ed il territorio, come dimostrano le varie sinergie con centri vicini. Andiamo avanti con fiducia e dedizione».