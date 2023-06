Domani a Cuneo l'ultimo saluto a Piero Carelli, conosciuto e stimato ottico

Saranno celebrati domani 1° giugno alle 14.30, nella chiesa del quartiere San Paolo a Cuneo, i funerali di Pierfranco Carelli, per tutti Piero, 66 anni, ottico-optometrista molto conosciuto.

Aveva esercitato la professione per tanti anni a Cuneo, in frazione San Rocco Castagnaretta, e a Borgo San Dalmazzo. L'uomo è deceduto ieri 30 maggio a seguito di un'emorragia cerebrale. E' morto due giorni dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale cittadino.

Una vita dedicata al lavoro, un ottico molto riconosciuto e apprezzato, grazie ad un'esperienza di 46 anni, ereditata dal padre e tramandata al figlio Fabrizio. Ottica Carelli nasce inizialmente come negozio di fotografia nel 1955 per merito del suo fondatore, Ferruccio Carelli, che si interesserà, nel corso degli anni, sempre più al settore ottico.

Nel 1995, con il passaggio di gestione proprio al figlio Piero, l’attività si specializza nel campo dell’ottica-optometria e della contattologia. Dopo pochi anni ci sarà l’apertura del secondo punto vendita a Borgo San Dalmazzo, con cui si è collaborato attivamente per circa dieci anni, per poi concentrarsi esclusivamente su questa seconda sede, attrezzata di un laboratorio per la molatura delle lenti e delle più moderne attrezzature nel settore dell’ottica.

Situato nella piazza centrale della città, vicino alla chiesa storica di San Dalmazzo, il negozio è diventato un punto di riferimento importante per la città e per le tre valli Stura, Vermenagna e Gesso.

L'uomo lascia la moglie Flavia, i figli Federica e Fabrizio, la madre e i parenti tutti. Dopo il rito funebre la salma sarà trasportata al tempio di Magliano Alpi per la cremazione.