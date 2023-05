Maltempo, diversi allagamenti nella notte sull'area Monregalese: sospesi treni tra Fossano e Mondovì

Una nuova "bomba d'acqua" si è abbattuta sul Monregalese nella notte appena trascorsa.

Dopo il maltempo della notte di lunedì 29 maggio, che aveva causato diverse frane e smottamenti sul territorio comunale della Città di Mondovì, la pioggia ha di nuovo investito la zona tra la città del Belvedere e Magliano Alpi.

Diverse nella notte le chiamate ai Vigili del Fuoco intervenuti per allagamenti in locali sotterranei, cantine e cortili.

"La bomba d'acqua di questa notte - spiega il sindaco Luca Robaldo - ha fatto innumerevoli danni ovunque. Stiamo intervenendo ma chiederemo aiuto e risorse perché da soli non ce la facciamo".

Sono diverse le strade interrotte al traffico ed anche la tratta ferroviaria è allagata. Sono in corso verifiche e sopralluoghi dei tecnici e della Polizia locale sul territorio comunale.

Nella notte si è allagato anche il sottopasso di ingresso all'autostrada di Mondovì; si segnalano allagamenti anche a Pianfei. In diversi punti di Mondovì, dal Merlo a Pogliola, allagamenti diffusi nei rioni di Piazza, Carassone, nella zona di Vecchia di Cuneo, Garzegna, nelle frazioni di Gratteria e San Giovanni dei Govoni.

Criticità simili anche verso Rocca de' Baldi dove è stata chiusa la strada in direzione Sant'Anna Avagnina. La strada provinciale 120 è chiusa per una frana all'altezza del chilometro 2 per frana. La Provincia è al lavoro con ditta incaricata per rimuovere frana e riaprire in mattinata.

Ricordiamo intanto che a Mondovì, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa al traffico di parte di via del Cottolengo. La misura durerà fino alla fine del cantiere di “Rendis”, il progetto volto a mettere in sicurezza il versante nordoccidentale della collina di Piazza, prevista per luglio.

Nelle ultime 24 ore a Mondovì scesi 66,6 millimetri di pioggia, un dato che preoccupa soprattutto per il rischio idrogeologico, dopo il verificarsi delle intense e ravvicinate precipitazioni avvenute in questi gironi.

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA FOSSANO E MONDOVI'

ORE 7.55

La circolazione dei treni è sospesa per danni causati dal maltempo tra Fossano e Mondovì.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso.

Aggiornamento - ore 9:10

La circolazione è ancora sospesa, in corso l'intervento dei tecnici. I treni Regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Fossano e Mondovì.

L'interruzione potrebbe durare per tutta la giornata.

VIABILITA'

Aggiornamento ore 15.

Riaperta al traffico la provinciale 20 tra Rocca de' Baldi e Sant'Anna Avagnina.

"Ringrazio - dice il consigliere provinciale Pietro Danna - il capo reparto, il personale della viabilità della Provincia di Cuneo e la ditta incaricata per il pronto intervento ed il celere lavoro portato a termine".