Ecco il futuro dei bonus scommesse

Una delle differenze principali tra le scommesse tradizionali e quelle online, oltre a quelle che hanno a che fare con la modalità di gioco, è rappresentata dai bonus. Il giocatore che piazza le proprie puntate sul web infatti può approfittare di una grande varietà di bonus e promozioni. Chi tiene d’occhio il mondo dell’online gaming, avrà notato un netto aumento del valore dei bonus e la loro diversificazione negli ultimi anni. Questo trend ha una spiegazione chiara, come vedremo, ed è in atto da almeno tre anni.

Un bonus generoso è un indubbio vantaggio per i giocatori, in particolar modo per coloro in grado di comprenderne le condizioni e fare qualche calcolo con il proprio budget. Il futuro vedrà ancora un’evoluzione di questo aspetto del gioco online.

Promozioni siti scommesse e leggi sul gioco, ecco il nesso

Forse non tutti sanno che l’evoluzione dei bonus online e delle promozioni siti scommesse è legata a un decreto approvato nel 2018, che ha fatto e fa ancora molto discutere. Si tratta di quel provvedimento divenuto noto come “Decreto Dignità”, che ha portato alla promulgazione della Legge n.96/2018. Questa Legge stabilisce il divieto di pubblicità dei giochi d’azzardo in Italia. Un divieto assoluto che riguarda tutte le tipologie di gioco e tutti mezzi di comunicazione e promozione.

Questo provvedimento ha messo in difficoltà gli operatori, in special modo quelli online. D’altra parte ha dato il via ai migliori bonus siti scommesse. Infatti non potendosi pubblicizzare i vari portali di gioco hanno messo in campo promozioni mai viste prima. Negli ultimi anni i bonus benvenuto siti scommesse sono aumentati, si sono diversificati e sono diventati più accattivanti che mai. Il risultato di questo processo lo si può scoprire spulciando i bonus scommesse presenti su migliorsitoscommesse.net.

Come saranno i bonus del futuro

Le promozioni e i bonus scommesse continueranno a evolversi. Ci si può aspettare che diventino più mirati verso determinate categorie di giocatori. Questa trasformazione è già visibile sui siti scommesse con bonus benvenuto che propongono pacchetti diversificati da scegliere al momento della registrazione al sito. In questo modo i giocatori possono selezionare il bonus più adatto alle proprie preferenze di gioco o al budget che hanno a disposizione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che i bonus pur essendo un vantaggio offerto ai giocatori, presentano determinate regole. Queste sono indicate all’interno dei termini e condizioni e impongono dei requisiti da rispettare per poter sfruttare la promozione. Alcuni di questi requisiti, come quelli che hanno a che fare con il volume di giocata richiesto per sbloccare il bonus, ossia il playthrough, richiedono di mettere in gioco un certo budget, non sempre alla portata di tutti.

Bonus bookmaker, mobile e social

Oltre all’aumento del valore e alla diversificazione, un’altra strada per l’evoluzione dei bonus è quella che ha a che fare con la modalità di gioco. Ormai tutti i giochi proposti online sono accessibili da dispositivi mobili. Questo non è un semplice cambiamento nel tipo di dispositivo utilizzato, ma rappresenta un mutamento nella modalità di gioco.

Accedendo alle scommesse sportive dallo smartphone il giocatore può piazzare le proprie giocate sempre e comunque. La possibilità di gioco è sempre con lui, scollegata da qualsiasi luogo fisico. Quindi si intensificherà senza dubbio l’offerta per i giocatori che si registrano o giocano dai dispositivi mobili.

Già in atto anche la nuova tendenza a rendere il gioco più social attraverso diversi strumenti. Uno di questi è rappresentato dalle competizioni tra giocatori proposte dai migliori casinò online e anche dai siti scommesse. Questa competizione è caratterizzata dalla proposta di premi e bonus da parte dell’operatore. Tale aspetto è destinato a coinvolgere sempre di più gli appassionati di betting e ad evolversi in futuro. Dunque aumenteranno le risorse che i bookmaker dedicheranno, rendendo i premi e i bonus sempre più interessanti.