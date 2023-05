A Savigliano arriva un'estate di eventi culturali

Non solo grandi eventi di intrattenimento: l'estate saviglianese sarà sinonimo anche di tanti appuntamenti culturali. È stato presentato, presso la Sala Consiglio del Municipio, il calendario della “Cultura” saviglianese per i mesi estivi ormai imminenti. Una ricca girandola di iniziative messe in piedi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano.

Ad aprire le danze del programma (letteralmente) è la IX edizione del “Cuneo Tango Festival”, un lungo fine settimana dedicato al sensuale ballo argentino che inizia giovedì 1 giugno alle ore 17 in Piazza Turletti, con “Italiani d’Argentina” - Ricordi e racconti di immigrati italiani e argentini”, in collaborazione con l’Archivio Storico cittadino.

La sera alle, ore 21, andrà in scena al teatro Milanollo lo spettacolo “Recuerdo”, con la compagnia Somos Tango – Federico Pierro.

Stage e Milonghe terranno banco anche il 2, 3 e 4 giugno, presso l’Ala polifunzionale di piazza del Popolo.

Sabato 3 giugno, alle 10.30, è in programma “Distancia y semejanzas” (Distanza e somiglianza): camminata per alcuni luoghi della città, un tour storico culturale alla scoperta dei punti di contatto con l’Argentina.

Dalle ore 17.30 alle 20.30 “Milonga all’aperto – gratuita – in piazza Turletti (in caso di maltempo si effettuerà presso il Centro Culturale Saviglianese).

Spiegano gli organizzatori: «Il Festival, giunto alla IX edizione, approda a Savigliano dopo le esperienze fatte precedentemente a Cuneo, a Lurisia, nelle Langhe. La manifestazione si svolgerà attraverso quattro giorni di eventi culturali, aperti a tutti, cittadini e visitatori, che spazieranno da spettacoli teatrali, proiezioni di filmati, viaggi nella memoria con il coinvolgimento di eredi piemontesi del fenomeno migratorio, percorsi storico-culturali che toccando vari punti della città di Savigliano accompagneranno i visitatori a scoprire le assonanze esistenti tra la storia dei due paesi».

Per info e prenotazioni: somostango2021@gmail.com – Tel: 331.9132105 – 351.7063686.

Venerdì 9 giugno sarà inaugurato un book crossing, spazio dedicato al libero scambio di libri, presso il giardino Nilde Iotti. Interverrà la biblioteca civica “L. Bàccolo” con letture animate.

L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dei due Istituti Comprensivi “Santorre Santarosa” e “Papa Giovanni XXIII”, al Comune di Savigliano e all'A.n.f.f.a.s. - Onlus La Rosa Blu.

Il 9, 10 ed 11 giugno il programma entra nel vivo con la Festa della Cultura Saviglianese.

Venerdì 9 giugno

L'apertura si terrà nella serata di venerdì 9, alla Crusà Neira, con una riflessione – in occasione del 75° anniversario della Costituzione – sulle necessarie riforme e sul valore della democrazia.

Ad intervenire, Luciano Violante, ex magistrato e politico italiano, Sergio Soave ed il sindaco di Savigliano Antonello Portera.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale “Bene Comune”.

Sabato 10 giugno

La mattina del 10 giugno si inizia alle ore 9, presso Palazzo Miretti, con le classi dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni”: presenteranno il “Progetto Rime”: narrazione del territorio e della sua storia attraverso la Media Education.

In contemporanea, presso la Crusà Neira, “Dalla legge di Lidia Poët alla Costituzione italiana”: letture recitate a cura degli studenti dell’“Arimondi-Eula”, tratte dai testi di Lidia Poët e dalla Costituzione. Seguiranno video estratti dalla nota serie Netflix a lei ispirata (girata anche a Savigliano) ed un dibattito in cui la scrittrice Cristina Ricci (autrice del saggio “Lidia Poët” – ed. Graphot) dialogherà con l’avvocato Fabrizio Testa.

Alle 10, in Piazza Turletti, spazio alle letture a cura del gruppo di lettura e scrittura “Dico bene” di Voci Erranti. Durante l’evento, il Caffè Intervallo offrirà ai presenti una bevanda fresca.

Alle 10.30, presso il Museo civico “A. Olmo”, inaugurazione della Sala Sinigaglia, con dipinti di Alessandro Lupo, Alberto Pasini, Lorenzo Dalleani, Andrea Tavernier, Carlo Follini, Giulio Boetto (sec. XIX – XX) ed oggetti d’arredo.

Sempre al Museo, dalle ore 11.30 alle 18.30, installazione sonora - interattiva presso la Gipsoteca D. Calandra. Evento a cura del Mets, Dipartimento di musica e nuove tecnologie del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. Per l’occasione l’ingresso al Museo Civico e Gipsoteca sarà gratuito.

Alle 17, con partenza dal Museo, sfilata del Complesso Bandistico “Città di Savigliano”, che seguirà un itinerario lungo le vie del centro cittadino per arrivare in piazza Turletti.

Nel corso di tutto il pomeriggio del sabato – dalle 15 alle 21 – entreranno in gioco presso l'Ala polifunzionale di piazza del Popolo le classi dell'istituto comprensivo “Santorre di Santarosa”. Proporranno “Sotto l'Ala della cultura: vivere a scuola l’articolo 9 della Costituzione, passeggiando tra musica, arte e ambiente”, un'esposizione di elaborati sul tema.

Alle 15.30, 16.30 e 17.30 proiezione del cortometraggio “Ritagli di storie, storie di vita”. Alle 19, 19.45 e 20.30 concerti a cura dell’orchestra del percorso ad indirizzo musicale.

Presso palazzo Miretti, dalle 15 alle 16.30, reading poetico “I Poeti incontrano la Costituzione nel 75° anniversario – La Poesia sbocciata dalle testimonianze rintracciabili nell’embrione della Costituzione Italiana”.

Presenta Antonio Scommegna, presidente ass. culturale “Cenacolo C. Rebora”, leggono i poeti e le socie del Cenacolo; spazi musicali a cura della Corale Alpina “R.Celoria”. Ai presenti verrà offerto un omaggio poetico.

A seguire il professor R.Scavino interverrà sul tema della violenza e su come l’istinto alla violenza possa essere trasformato in qualcosa di positivo: una carrellata da Socrate a Freud attraverso il diritto romano.

Alle 18, sempre presso palazzo Miretti, presentazione del volume di Nicola Launaro “Fu il vento di ottobre”. Dialogherà con l’autore Sergio Tesio.

Attività presso le piazze cittadine previste per sabato 10 giugno

Alle 12, in piazza Santarosa, “Carta dei diritti, Statuto, Costituzione. Che confusione, ma... silenzio: adesso parla Santorre”: performance minimalista di recitazione e letture presso il monumento a Santorre di Santarosa. Un'iniziativa ideata dall’Associazione Attività e Cultura di Savigliano Odv, in collaborazione con il laboratorio di lettura “Dico bene” di Voci Erranti.

Alle 15, 15.45, 16.30 e 17.15 visite guidate, a cura degli allievi delle classi 1ªA e 1ªD della Scuola media “Marconi”. Partenza da piazza Santarosa, per proseguire verso Palazzo Taffini e arrivare alla Chiesa di San Pietro.

Alle 17 “Feste, musica e teatro nel '600 a Savigliano”: visita guidata a tema, a cura dell’Ufficio Turistico IAT. Partenza da piazza Santarosa, per proseguire verso i Palazzi Taffini e Muratori-Cravetta. A Palazzo Muratori la mostra “Rosa Sonora” consentirà un piccolo approfondimento sulla musica in epoca barocca e sul civico istituto musicale “G.B. Fergusio”. La visita terminerà in piazza Turletti.

In piazza Cesare Battisti, dalle 14 alle 18, spazio ai giochi da tavolo. Saranno presentati giochi per ragazzi a partire dai 14 anni, a cura dell’associazione “Espansione Ludica”.

In Piazza Casimiro Turletti, alle 16, spettacolo teatrale “Son cavoli miei, confessioni di un'ortolana”, di e con Maila Ermini (Teatro La Baracca).

La storia della maestra Violina, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è una piccola celebrazione della sapienza antica, della manualità, della vita che può essere ricca anche con le cose semplici. Ma, allo stesso tempo, si presenta anche come una storia comica contro la maldicenza e l’invidia per la felicità altrui.

Alle ore 18, in chiusura della ricca giornata, si terrà un Aperitivo letterario, sempre in piazza Turletti. Durante l’aperitivo – realizzato in collaborazione con il Caffé Intervallo – verranno letti alcuni brani tratti dal libro “Tempo di maschere e di travestimenti” del poeta Beppe Mariano, romanzo derivante da un’originale opera teatrale ambientato nella Savigliano del Molineri

Per collegare le diverse piazze della Cultura, via del teatro si trasformerà nella “Via degli Artisti”: a sorpresa si esporranno quadri e dipinti.

LE ATTIVITA' CORRELATE

A Palazzo Muratori-Cravetta, sabato 10 – dalle 15 alle 18.30 – nell’ambito della Mostra “Rosa Sonora” si terranno interventi pittorici ispirati alle chitarre in esposizione. Ad opera degli iscritti alle due associazioni saviglianesi “Ashas” e Centro Diurno “Eta Beta”.

A seguire, alle 17, intervento musicale: ospite il pianista Elia Carletto.

Domenica 11 giugno, alle 16, intervento musicale di Nino Carriglio (clarinetto, sax, cornamuse, zampogna e friscaletto siciliano).

In frazione Maresco, sabato 10 e domenica 11 – ore 16 – servizio di carrozza, con partenza dalla Chiesa della Consolata ed arrivo presso il Centro Ippico “Equi Maresco” della Frazione cittadina. Prenotazione obbligatoria al 349. 6953882.

Al Museo Ferroviario Piemontese, sabato 10 e domenica 11 – dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 – ci sarà la possibilità di una visita guidata al Museo, corsette con ferro-ciclo o draisina.

A palazzo Taffini, domenica 11 alle 21, per la chiusura della tre-giorni di cultura, concerto “An Inner Landscape”: musica e natura nella tradizione corale inglese dal ‘500 ad oggi . Con il Coro Musica Manens – dir. Andrea Damiano Cotti. In collaborazione con il coro “Vox Armonica”.

COSI' A LUGLIO

Per tutto il mese di giugno si terranno presentazioni di libri presso la Chiesa Sant’Agostino e, il 15 giugno, con uno spettacolo teatrale... ironico.

Sabato 22 luglio si terrà l’evento “Notte al Museo”, appuntamento estivo che trae ispirazione da un affresco, un quadro, una scultura, un manufatto del Museo Civico saviglianese. Quest'anno i riflettori si accenderanno sul cenacolo affrescato su una delle pareti del refettorio del Museo Civico. L’opera, realizzata nel 1681, è attribuita al pittore Giuseppe Nuvolone, nativo di Centallo. Ci sarà pertanto un incontro di approfondimento culturale sull’opera prescelta, che sarà realizzato in stile “conversazione” e con approccio divulgativo (anche se sempre accurato e rigoroso nei contenuti), seguito da un aperitivo in musica e dalla visita serale alle collezioni del museo.

A luglio sarà anche proposta una visita guidata serale, un'iniziativa notturna a cura dell’ufficio Turistico, alla scoperta delle storie e dei misteri di Savigliano.

AD AGOSTO

Ad Agosto, per allietare chi non va in vacanza, la sera del 10 arriva la “Notte di San Lorenzo”: visita serale dedicata a Schiaparelli, di cui vi sono alcune ricorrenze.

Sebbene ancora in cantiere, il 13, 14 e 15 agosto saranno proposte delle visite, mentre il 20 agosto sono in programma attività per la Giornata Mondiale della Fotografia.

Per i sabati del mese di agosto ritorna Dj Livio, ma con una novità: quest'anno si ballerà al Centro Culturale Saviglianese, accogliendo le richieste di avere una pavimentazione più stabile .

«Quello messo in piedi dal mondo culturale saviglianese è un ricchissimo cartellone di appuntamenti – commenta l'assessore alla cultura Roberto Giorsino –. Abbiamo voluto mescolare diversi registri e diverse attività: dalla musica alla poesia, dal ballo alla recitazione. A fare da scenari, le piazze, i musei ed i palazzi storici di Savigliano, le cornici migliori per fare cultura. Siamo certi che un programma così vasto saprà incontrare i favori del pubblico amante delle proposte culturali. Così come, ci auguriamo, di quello che vi si avvicina per la prima volta».