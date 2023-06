Cuneo, al Museo Diocesano giugno si apre con l'avvio del festival "Modulazioni"

Il mese di giugno si apre all'insegna della musica con l'avvio del festival Modulazioni in occasione dell'ottava edizione della Lunga notte delle chiese. E si continua nel segno del Blu con il laboratorio di stampa solare di A FiSh on a Cloud©.

Sabato 9 giugno la "Lunga notte delle chiese2 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il programma prevede alle ore 18 "Disinvolto e scomporto, concerto diffuso nelle sale espositive del museo.

Questo programma mette in luce analogie e differenze tra le diverse espressioni musicali amorose della prima metà del XVII secolo, a partire dall’amore profano, protagonista dei primi tre “confetti” musicali:

voce e clavicembalo: in una antologia di brani in bilico tra il madrigale a voce sola – innovazione della “seconda pratica” di inizio ‘600 – e la cantata, principale espressione della musica da camera del tardo XVII fino alla metà del XVIII secolo;

voce / tiorba: sulle orme di Francesco Rasi – primo interprete dell’Orfeo monteverdiano nel 1607 – che soleva accompagnarsi alla tiorba mentre cantavano

viola da gamba: il madrigale italiano “diminuito”, ovvero ornato in maniera improvvisata, e le sue analogie con il repertorio inglese per viola sola

Ore 19 | Presentazione del festival e brindisi inaugurale presso il San Sebastian Cafè | interventi musicali di UTFASOL ensemble

Ore 20 | Chiesa di San Sebastiano: VULNERASTI COR MEUM | I DISINVOLTI ensemble

FESTIVAL MODULAZIONI | domenica 10 giugno 2023 [ingresso libero fino a esaurimento posti]

Ore 21 | Chiesa di San Sebastiano | CONTRAPPUNTI BESTIALI: L’Alta Cappella tra ‘400 e ‘500 - UTFASOL Ensemble

“Contrappunti ” è una proposta antologica di chançons, frottole, canzonette e madrigali che hanno gli animali come argomento, ne imitano il canto e l’andamento oppure, attingendo al simbolismo dei bestiari classici e medievali, li usano come metafora per indagare sulla natura stessa dell’uomo.

IL PIU' BLU DEI BLU | sabato 17 giugno ore 16.00

Laboratorio di stampa solare per bambini 6-12 anni a cura di A FiSh on a Cloud©.

Partendo dalla lettura di un albo illustrato i bambini potranno sperimentare un procedimento di stampa fotografica inventato a metà del 1800 utilizzando oggetti di uso comune come negativi per la loro prima stampa totalmente analogica. Davanti ai loro occhi, in pochi minuti avverrà la magia: grazie alla luce del sole e all'acqua appariranno i disegni lasciati da fiori, pizzi e ritagli sul foglio diventato di un bellissimo blu di Prussia.

Al termine dell'attività sarà offerta a tutti i bambini una piccola merenda. Il costo del laboratorio è di 7€ a bambino (attività, materiali, merenda) da corrispondere all'inizio del laboratorio (pagamento contanti o satispay). Prenotazioni disponibili fino a esaurimento posti.