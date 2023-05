“Famiglia sei Granda”a Bra: un’intera giornata tra sport, spettacolo e musica

Sono in arrivo due tappe tutte braidesi per “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo. Dopo il successo degli appuntamenti del fine settimana scorso a Cavallermaggiore, Busca e Montemale, domenica 4 giugno nella città della Zizzola per tutta la giornata sarà “Famiglie in Festa”.



Si comincerà alle 9 in piazza Caduti per la Libertà con il ritrovo per la partenza di “BICI IN CITTÀ” in collaborazione con UISP, con arrivo previsto in piazza Giolitti dove alle 12,30 verrà servita la pasta dello chef Antonio per tutte le famiglie. A seguire, sempre nella stessa piazza, alle 14,30 avrà luogo il Laboratorio 3R “Recupero, Riuso, Riciclo” a cura dell’Associazione Piedi x Terra, mentre alle 15 ci sarà l’esibizione del gruppo “I cera una volta” con lo spettacolo dei Burattini Ludobus e Palloncini. Alle 17 sarà la volta di un’esibizione di skater presso la nuova pista in via Edoardo Brizio, per finire alle 21 in piazza Giolitti con il concerto gruppo musicale “The Follis”. In caso di maltempo il Laboratorio 3R e l’esibizione del gruppo “I cera una volta” si sposteranno presso il complesso “Arpino” adiacente alla biblioteca.



Per informazioni contattare l’ufficio Famiglia, Volontariato e Pari Opportunità del Comune di Bra al numero 0172/438234.



Venerdì 9 giugno sempre a Bra, alle 20,45, presso la Sala conferenze del Centro Polifunzionale “Arpino” (largo della Resistenza) si svolgerà invece l’incontro informativo per la prevenzione al gioco d’azzardo patologico. A parlarne saranno: Manuela Ferrero, educatrice della Cooperativa Sociale Alice e Consorzio CIS, e Angela Menga, psicologa e psicoterapeuta presso Servizio per le Dipendenze – ASL CN 2.



Con “Famiglia sei Granda” continuano anche le attività di promozione della CartaF6G, diventata da poco anche un’App, disponibile sia per dispositivi Android che iOS per offrire promozioni e sconti a misura di famiglia. Per saperne di più consultare il sito www.cartaf6g.it e scaricare l’app da Android o iOS.



Per restare sempre aggiornato sulle diverse iniziative di “Famiglia sei Granda” è invece possibile visitare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.