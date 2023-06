Giugno, mese denso di avvenimenti per la Valle Maira

Giugno è il mese della storica Fiera degli Acciugai di Dronero, che quest'anno si terrà dal 2 al 4, ma non solo, sono tanti e diversi gli appuntamenti in calendario su tutto il territorio della Valle. Imperdibile per chi ama arrampicare, la buona musica e il cibo, dal 16 al 18 giugno è tempo di Ciciu Festival a Villar San Costanzo.

Durante lo stesso weekend, il 17 giugno si terrà la prima data di Scalate Leggendarie, l'evento dedicato ai ciclisti, che prevede la chiusura dei colli simbolo delle valli del Monviso, riservando la strada alle due ruote.

Numerosi gli appuntamenti organizzati dalla Proloco di Dronero e dalle associazioni del territorio, laboratori, passeggiate e concerti. A proposito di musica, da segnare sul calendario il 2 luglio, quando a Dronero suonerà la coppia Paolo Fresu e Omar Sosa, all'interno della rassegna Occit'Amo, festival delle Terre del Monviso.