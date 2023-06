Cuneo, luglio di festeggiamenti: torna l'Illuminata e il Rondò dei Talenti compie il primo anno

Si avvicinano due ricorrenze particolarmente importanti per la città di Cuneo, entrambe oggetto – nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 31 maggio) di una conferenza stampa - : il primo compleanno del Rondò dei Talenti e l’arrivo dell’edizione 2023 di Cuneo Illuminata.

Il calendario delle due celebrazioni è stato presentato nella sua interezza nel corso della conferenza stampa, tenutasi alle 18 proprio al Rondò dei Talenti. Presenti (e protagonisti della presentazione) la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e il presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola. Tra il pubblico gli assessori cuneesi Sara Tomatis e Andrea Girard, il vicepresidente CRC Enrico Collidà, i consiglieri comunali Serena Garelli,ed Ettore Grosso; ma anche i membri dell'associazione Cuneo Illuminata, Roberto Ricchiardi di WeCuneo, i consiglieri della Fondazione CRC e quella della fondazione dell'ospedale di Cuneo, dell'associazione della Madonna del Carmine, dell'ATL, di PromoCuneo, di Conitours e di Confartigianato.

"Questa nuova edizione dell'Illuminata si sviluppa attorno ai cardini della tradizione, con l'attenzione per la Madonna del Carmine e il ritorno dell'infiorata, la sostenibilità e solidarietà, con la cena 'Mille Luci nel Piatto' dedicata alla raccolta fondi per l'associazione del nostro ospedale, il sostegno a 'La Cura nello Sguardo' con una corsa solidale e ai territori alluvionati dell'Emilia Romagna" ha detto la sindaca.

"Un mese di festa ed eventi che offriamo ai cuneesi cercando al contempo di portare nuove presenze sul territorio - ha concluso Manassero - . Grazie a tutti, perché occasioni come questa sono frutto del lavoro di tanti e si costruiscono soltanto insieme".

"Grazie per aver permesso anche alla Fondazione di far parte di questo periodo di celebrazioni importanti - ha commentato Raviola - . Siamo davvero felici di poter festeggiare il primo anno del nostro Rondò durante una manifestazione che è la più importante della città, a livello di numeri. Sono convinto sarà una buona festa per tutti".

Il primo compleanno del Rondò dei Talenti

Il Rondò dei Talenti – lo spazio della Fondazione CRC dedicato alla comunità e riservato a laboratori sui temi dell'educazione e dell'innovazione - festeggerà ufficialmente il proprio primo compleanno il prossimo 8 luglio (con il taglio, alle 18, di una vera e propria torta celebrativa), con una serie di eventi che andranno dal 6 al 9 dello stesso mese.

Laboratori per ragazzi e bambini, convegni e incontri per educatori, ludobus e musibus: il programma - visionabile sul sito internet del Rondò - coinvolgerà anche altre zone della città, come l'auditorium Varco, così da aprire ancor di più la struttura alla comunità.



L’8 luglio 2022 aveva aperto ufficialmente al pubblico con una grande festa, durata nei fatti sino alla domenica successiva. Dall’ora, la struttura è rimasta aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 offrendo aule a occasioni di formazione e a conferenze e incontri, e dando accesso alla Città dei Talenti (nata per accompagnare alle scelte bambini e ragazzi nella fascia d’età 7-13 anni).

La nuova edizione dell’Illuminata

Che l’Illuminata sia, sin dalla sua prima edizione, un evento ‘divisivo’ per la città di Cuneo è chiaro a tutti (come segnalano i commenti che hanno accolto l’inizio delle operazioni di allestimento di lunedì 29 maggio). Ma è altrettanto inequivocabile il successo - dal punto di vista del riscontro del pubblico – raccolto nel corso delle otto edizioni.



Il nuovo appuntamento si terrà a partire dal prossimo 1° luglio e sino al 30. Settimane intere di eventi dedicati alla cultura, all'animazione, all'artigianato, allo sport e alla musica. Ospite della serata di apertura Jerry Calà, con il suo concert-show ‘Una vita da libidine’, che detterà il passo all’intera manifestazione: al centro dell’edizione 2023, infatti, i mitici anni ‘70 e la cultura 'hippie'.

L'organizzazione ha visto ancora coinvolto il comune di Sassello, esperto nella realizzazione di infiorate, che quest'anno si terranno il 15 luglio e celebreranno anche i 100 anni della sezione Alpini di Cuneo. L'evento monumentale dei Trans Express - già coinvolti in passato con le campane di piazza Galimberti - darà anche il via alla nuova edizione di Mirabilia.

"È dal 2019 che non vediamo piazza Galimberti gremita con l'Illuminata - ha aggiunto Ilaria Longhi, dell'associazione omonima - : speriamo di poter accogliere tante facce, anche nuove. Ringrazio chiunque partecipi all'organizzazione sin dal 2015, soprattutto i tanti volontari".

Il programma completo è scaricabile al sito internet della manifestazione, oppure qui sotto in formato pdf.