L’Istituto Comprensivo di Dronero eccelle nel 7º concorso Nazionale “Scuole in musica” di Verona

“Evviva il musicale!”. Sono stati accolti con un tripudio di applausi i ragazzi delle classi musicali dell’Istituto Comprensivo di Dronero.

Eccellenti i risultati al 7º Concorso Nazionale “Scuole in musica”, che si è tenuto lo scorso mercoledì 24 maggio a Verona e ha visto la partecipazione di 12.000 alunni, provenienti da circa 400 istituti scolastici italiani.

Un totale di 71 ragazzi dall’istituto dronerese, delle classi 1^D, 2^D e 3^D, sono partiti il giorno prima, martedì 23 maggio, accompagnati dai loro docenti di strumento (Armando De Angelis per le percussioni, Luca Cerelli per i clarinetti, Sara Rinaudo per i flauto traverso ed Alberto Savatteri per le chitarre) e da alcuni docenti curricolari.

Il Concorso si è tenuto all’interno delle splendide sale del palazzo della Gran Guardia, in un’atmosfera davvero suggestiva. Gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Dronero hanno dato dimostrazione della loro bravura, esibendosi in varie categorie: orchestra, solisti, duo, gruppi da camera.

“La tensione era tanta - raccontano i docenti di strumento - ma i ragazzi hanno saputo dimostrare maturità nell’affrontare le prove con serietà ed impegno. La loro fatica è stata ricompensata dall’assegnazione di tanti e meritatissimi premi.”

I RISULTATI

Categoria orchestra: 1 º premio all’orchestra di tutte le tre class;

Categoria solisti: 3 primi assoluti, 12 primi, 8 secondi e 2 terzi;

Categoria duo: 1 primo assoluto, 6 primi, 5 secondi e 1 terzo;

Categoria gruppi: 6 primi assoluti. 5 primi, 1 secondo.

Grande orgoglio e soddisfazione per i ragazzi e i loro docenti di strumento. Il giorno successivo, giovedì 25 maggio, i ragazzi sono partiti per il lago di Garda, raggiungendo la splendida Sirmione. Qui la visita al Castello Scaligero, la passeggiata nelle caratteristiche stradine, la sosta nei numerosi punti panoramici e la foto finale sulla spiaggia in riva al lago.

Quella vissuta a Verona è stati per questi ragazzi un’esperienza formativa e di crescita davvero importante, che ricorderanno nel tempo.